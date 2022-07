La broma de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, sobre River y su fanatismo por Boca

Este lunes, Silvina Batakis, en su primer día como ministra de Economía en Argentina, bromeó sobre su intención de no habilitar al club de fútbol River Plate a que gire los dólares al Junior de Barranquilla para comprar al delantero Miguel Ángel Borja. El chiste de la flamante ministra tuvo lugar en el canal C5N, donde fue consultada sobre su fanatismo por Boca Juniors.

"No, por supuesto que no, eso seguro que no. Todo para Boca", dijo sonriendo ante la pregunta del entrevistador sobre la habilitación para la transferencia de River.

Asimismo, Batakis aseguró que seguirá yendo a ver a Boca e incluso quedó en invitar a la Bombonera a uno de los periodistas del programa, una vez que ella presida el club.

Batakis reemplazó a Martín Guzmán como titular de la cartera de Economía.

Justamente River Plate es uno de los principales pretendientes de Luis Suárez, que terminó contrato con el Atlético Madrid. Sin embargo, el fichaje del máximo goleador de la Selección Uruguaya nunca se confirmó, y el club argentino había acordado con Borja.

De todas formas, como recuerda el diario deportivo Olé, pese a que River ya había arreglado las condiciones económicas del pase del colombiano, el traspaso quedó detenido, por las trabas del Estado para la salida de divisas al exterior. Además, el club debe enviar los dólares y cerrar el arribo del delantero antes del jueves 7 para poder inscribirlo en el torneo local.