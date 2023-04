La cámara de Diputados boliviana aprobó polémica Ley del Oro

Este sábado, en una nueva votación efectuada tras la acalorada sesión del viernes pasado en que la Presidencia de la Cámara Baja había dado por aprobada la norma sin haber logrado la mayoría, la Cámara de Diputados de Bolivia votó afirmativamente por el polémico proyecto de Ley del Oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales.

La norma se aprobó en general (o “en grande”, como se llama en Bolivia) con 73 votos de 122 congresistas que asistieron a la sesión. Hubo 45 votos de rechazo y 4 nulos. Tras esa nueva votación, que le siguió a la malograda del viernes, las bancadas legislativas iniciaron el análisis del proyecto "en particular".

La sesión de este sábado, que había sido convocada inicialmente para tratar "en detalle" el citado proyecto, terminó ratificando mayoritariamente lo que el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Jerges Mercado, diera por aprobado en la primera votación del 21 de abril, en la que el resultado fue de 54 votos a favor, 41 en blanco, 24 en contra y 3 ausentes.

Como el total de los congresistas de la oposición y varios oficialistas cercanos al expresidente Evo Morales (distanciado del mandatario Luis Arce), criticaron la decisión de Mercado de ignorar los votos en blanco para continuar con el tratamiento del proyecto y hasta llegaron a pedir su procesamiento por vulnerar el reglamento de la Cámara Baja, el titular del Congreso decidió repetir la votación en la jornada del sábado, pero "de forma secreta". Por eso, cada diputado emitió su voto en un papel restando toda posibilidad de ser chantajeado.

La Ley

El proyecto de Ley del Oro pretende fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país mediante la compra directa a los productores locales para luego realizar la conversión a divisas.

El último informe que se conoce sobre el estado de las RIN es de febrero de 2023, cuando se ubicaron en US$ 3.538 millones, uno de los niveles más bajos desde el año récord 2014, cuando llegaron a los US$ 15.122 millones. Desde entonces, el Banco Central de Bolivia (BCB) no dio más información sobre el estado de las reservas.

Algunas de las observaciones que se le realizaron al proyecto es que se le dé la atribución al Banco Central para vender el oro sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. El gobierno, por su parte, admitió que está tratando de sortear algunas dificultades en la economía del país, por lo que el propio presidente Luis Arce insistió en la importancia de que se aprueben éste y otros proyectos de ley.

Este mismo sábado, en lo que se vivió como un acompañamiento tenso a la sesión parlamentaria, se realizó una reunión de "gabinete ampliado", donde se dieron cita las altas autoridades del gobierno presidido por Arce. Allí se analizó la coyuntura y los avances y desafíos de la gestión.

En la reunión, el Ejecutivo boliviano concluyó en algo que parece ser fundamental en toda la región: frenar el avance de la "derecha nacional e internacional" que busca acortar los mandatos de los gobiernos más progresistas con una "ofensiva" que apunta a generar zozobra y que "tiene como centro de ataque" a las economías nacionales.