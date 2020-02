La carta abierta al próximo presidente que redactó la murga Doña Bastarda

El espectáculo de Doña Bastarda –una de las murgas que compiten en el concurso oficial de agrupaciones de carnaval– posee diversos atractivos, pero hay uno que el público ha pedido en más de una oportunidad en los tablados: cuando los murguistas leen una carta que le escribieron al presidente de la República.

Más allá del contenido de la carta, la anécdota es que hoy se sabe que el destinatario del mensaje es Luis Lacalle Pou, pero pudo ser otro, dado que el texto se compuso en setiembre del año pasado y se estrenó en la prueba de admisión, a inicios de noviembre, cuando el balotaje aún no había ocurrido.

Este año el espectáculo de Doña Bastarda se titula “Superhéroes uruguayos”.

Carlos Abellá, director responsable del conjunto, explicó a El Observador que la “carta abierta al próximo presidente” es un bloque cuyo texto fue creado por los letristas Emiliano Tuala y Camilo Abellá, quienes trabajan en equipo para diseñar el libreto, aunque alguno incide más en determinado segmento del show. Eso sucede por ejemplo en esa pieza de la carta con Tuala, quien, por otra parte, posee formación en ciencias políticas.

Claro que hay otros aportes relevantes para que el impacto de ese bloque sea el esperado: Camilo Abellá es el responsable de la musicalidad y de los arreglos, Pablo “Pinocho” Routin hace la puesta en escena, el vestuario está a cargo de Carolina Gómez, el maquillaje lo hace Paloma González, la iluminación es de Nicolás Amorín y la escenografía la creó Noelia Rodríguez Arriola.

Imponente la actuación de @DonaBastarda.

La "carta al futuro presidente" es para tenerla presente cada día y el pasaje de todos los presidentes de la historia está genial. pic.twitter.com/D52QWHgQNS — daniel daners (@danieldaners) February 20, 2020

Era para el presidente, fuese quien fuese

El de la carta es un momento serio del espectáculo, desprovisto totalmente de humor, con los murguistas iluminados de modo tenue y en algunos momentos incluso sólo se ilumina a la carta que cada uno tiene en sus manos, mientras relatan su contenido al público, con voces potentes.

Cuando se creó este bloque no tenía un destino cierto. “Era para el próximo presidente, fuese quien fuese, fuese del partido que fuese, de la ideología que fuese”, remarcó Carlos Abellá, quien recordó incluso la paridad que hubo en el balotaje, que determinó que por apenas 30 mil votos la carta fuera finalmente para el nacionalista Luis Lacalle Pou y no para el frenteamplista Daniel Martínez.

De haber continuado el Frente Amplio en el gobierno desde el próximo 1º de marzo, la carta hubiese sido exactamente la misma, aseguró.

Añadió que hay en ese texto un planteo que es la expresión de lo que la murga desea que pase en los próximos cinco años y que ese conjunto de anhelos puede considerarse como algo “universal”, válido gobierne quien gobierne.

Incluso, redes sociales mediante, el bloque se ha observado en el exterior. “Y nos han llegado muchos mensajes, desde varios países de América Latina”, con buenas repercusiones sobre la idea y sobre lo que se le pide al próximo presidente.

Juan Samuelle

“Sin agraviar a nadie”

En el Teatro de Verano, donde la murga ya se presentó en las dos primeras ruedas con muy buen suceso, el público hace un silencio absoluto desde que el bloque comienza. “Vemos que hay un clima especial, de gran respeto a lo que decimos, el mismo respeto con el que nosotros decimos lo que pensamos y lo que queremos, que lo hacemos mediante esa carta donde pedimos muchas cosas, pero sin agraviar a nadie”, dijo el director responsable del conjunto.

“En los tablados la receptividad para ese bloque es algo tremendo, y para la murga es uno de los momentos más especiales, junto con la despedida”, admitió.

La despedida, a propósito, involucra un sentimiento especial para los murguistas, porque la escribió Tuala, cuyo padre falleció el año pasado (Miguel Tuala, carnavalero y con destaque en diversas ramas del arte). Alude a la evolución del ser humano desde que es niño hasta que llega la muerte, un niño que tiene como primer superhéroe al padre hasta que ese niño termina también envejeciendo y los roles cambian, cuando el hombre anciano es quien pasa a depender del hijo.

Vecinos del presidente

Un dato curioso es que esta murga tiene como sede y local de ensayos al club Peturrepe, ubicado en el Prado, a poquitas cuadras de la residencia presidencial ubicada sobre la Avenida Suárez, por lo que la murga será vecina de Lacalle Pou, quien se instalará con su familia en esa residencia durante los cinco años en los que ejercerá la responsabilidad de presidir al país.

Juan Samuelle

La secretaria de Lacalle Pou

Carlos Abellá recordó que hace algunas semanas una de las secretarias del presidente electo fue a ver el espectáculo de la murga en el tablado de la Plaza 1º de Mayo, tras lo cual trasladó a Emiliano Tuala que le había agradado el show, que obviamente involucró el bloque de la carta. Por ende, estiman desde la murga, el presidente está al tanto del contenido de la carta.

Sobre si pensaron en enviársela, no se consideró. Les alcanza con que este conjunto de murguistas cada noche, y varias veces, la expongan a viva voz desde diversos escenarios, para que su mensaje le llegue a la gente.

Todos los presidentes en poco más de un minuto

Finalmente, vale la pena recomendar otro momento del show de Doña Bastarda, protagonizado por el cupletero Imanol Sibes (un superhéroe con supermemoria), en el que este murguista, en poquito más de un minuto, repasa los nombres de todos los presidentes de la República desde Fructuoso Rivera a Tabaré Vázquez, pieza que sirve de introducción al bloque de la carta abierta. Para verlo, hay que dirigirse a los 24'45" del espectáculo que está adjunto más abajo en este informe. Un par de minutos después es el momento de la lectura de la carta.

Juan Samuelle

Una murga nueva

Doña Bastarda debutó en el concurso de carnaval en 2018 y le fue bárbaro. Tanto que logró un 7º puesto entre las 20 concursantes y fue distinguida como la revelación. En 2019 también protagonizó uno de los mejores espectáculos, pero un error reglamentario (exceso en el uso del instrumento guitarra) le quitó puntos y quedó undécima, fuera de las 10 que pasaron a la liguilla definitoria. Fue por eso que para participar en el concurso de 2020, su tercer año en el carnaval, debió lograr un cupo en la última prueba de admisión.

✨GRACIAS✨



Gracias a todos y todas por acompañarnos anoche, por sus abrazos, por sus aplausos, por sus risas, por su cariño. Estamos inmensamente agradecidos



Somos muy felices.



¡Salú!#Carnaval2020 🙌🏼#SuperheroesUruguayos 🦸🏼‍♂️ pic.twitter.com/bIOMjjc8sU — Doña Bastarda (@DonaBastarda) February 20, 2020

El contenido de la carta

Solo somos murguistas, humildes artistas sobre este tablado,

laburantes que miran, escuchan y opinan como en todos lados,

y por eso esta vez le queremos contar con respeto mediante,

qué vamos a esperar de quien tenga la suerte de ser gobernante.

Ya sabemos no es fácil señor presidente su nueva tarea,

pero tenga cuidado que cuando se sube las luces marean,

y para su gestión va a empezar la canción con un simple pedido,

no se abuse del cargo y no meta a dedo a los de su partido,

no devuelva favores, no se guarde el vuelto, que no se haga el vivo.

Que los trabajadores serán su desvelo lo damos por hecho,

y queremos pedirle que las minorías no pierdan derechos,

y comprendo señor no tendremos nación por más cosas que logre,

si los ricos se educan, pero no se educan los que son más pobres.

Que me atienda un doctor cada vez que me enfermo no sea una tortura,

que al andar por la calle la gente de a pie no se sienta insegura,

más con la represión hay que ser cuidadoso no sé si me explico,

ya le temo a los chorros, no quiero temerle también a un milico.

Que la investigación y la ciencia no sean un tema olvidado,

el futuro es vital y tampoco se olvide de lo que ha pasado,

vamos a reclamar por los que ya no están y no existen noticias,

seguiremos cantando pidiendo al Estado verdad y justicia.

Es bien fácil la historia, la murga y la gente tendremos memoria,

estaremos alertas con lo que promete y si es que nos miente,

sepa usted desde ya la Bastada estará en la vereda de enfrente,

saludamos sin más, gracias por escuchar… señor presidente.