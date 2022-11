Meta, la casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció el despido de 11.000 empleados en todo el mundo, el 13% de la fuerza laboral con la que contaba la empresa que preside Mark Zuckerberg al 30 de setiembre, ceses que se suman a los 3.700 trabajadores despedidos esta semana por Elon Musk en Twitter, y a otros muchos concretados por otras tecnológicas de Silicon Valley, como Stripe, Lyft y Microsoft.

“Hoy les comparto algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta”, dijo Zuckerberg, el fundador de la compañía, en un mensaje destinado a anunciar los despedidos, los primeros en los 18 años de la firma, en un contexto caracterizado por los crecientes costos, un mercado publicitario débil y menores ingresos tras el auge que registraron las redes sociales y las plataformas durante los dos años de pandemia.

Meta, cuyas acciones han perdido más de dos tercios de su valor de mercado, anticipó que también planea recortar gastos discrecionales y extender el congelamiento de contrataciones hasta el primer trimestre del año próximo. “Quiero asumir la responsabilidad de estas decisiones y de cómo llegamos aquí. Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados”, argumentó Zuckerberg.

Según la hoja de balance informada por Meta, el beneficio neto de la firma cayó US$ 4.400 millones en el tercer trimestre, nivel que implica una reducción interanual del 52% y se traduce en la segunda caída trimestral de ingresos en la historia de la firma, cuya facturación ascendió a US$ 27.714 millones, un 4% inferior a la registrada en el mismo período del año pasado, resultados que los operadores de Wall Street calificaron como “decepcionantes”.

"Afrontamos un ambiente macroeconómico inestable, una competencia mayor, problemas de segmentación de anuncios y costos al alza por nuestras inversiones de largo plazo”, había advertido Zuckerberg días atrás.

Según los datos de mercado, las plataformas cuyos modelos de negocios se basan en la publicidad sufren particularmente el impacto de los recortes presupuestarios efectuados por los anunciantes, afectados por la inflación y el alza de las tasas de interés. Situación que se retroalimenta con la caída del precios de las acciones, que en el caso de Meta implicaron un pérdida de entre US$ 600.000 y US$ 890.000 millones en capitalización bursátil.

A fines de octubre, Zuckerberg había asegurado que los productos de la compañía estaban “mejor que lo que sugieren ciertos comentarios". Afirmación que los medios especializados en finanzas calificaron como un intento de tranquilizar a los inversores, preocupados por la pérdida de usuarios que exhiben Facebook, Instagram y WhatsApp a manos de nuevos competidores y por la inversión de unos US$ 10.000 millones que Zuckerberg decidió dedicar al desarrollo del denominado y muy publicitado “metaverso”, un universo paralelo en ciernes presentado como el futuro de internet.

Los despidos en Meta se suman a los de Twitter tras su adquisición por el magnate sudafricano dueño de Space X y Tesla, quien ordenó prescindir de casi 50% de la plantilla de la red social, decisión que justificó señalando que "no hay otra opción cuando la empresa está perdiendo más de cuatro millones de dólares por día", al tiempo que planteó establecer un servicio de suscripción pago para verificar las cuentas de los usuarios.

Según los analistas, aunque los casos de Meta y Twitter son diferentes, ambos tiene el mismo origen: las tribulaciones de un sector que sufre el deterioro general del marco macroeconómico en el que se desempeñan, factor a los que se suman una despiadada competencia por parte de otras redes, como Tik Tok, y al bloqueo del rastreo publicitario por parte de los iPhones de Apple.

Según los especialistas, el auge provocado por la pandemia, que impulsó a las tecnológicas y sus valoraciones de mercado, se ha convertido en un fracaso este año ante la alta inflación y el rápido aumento de las tasas de interés. "No solo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión, el aumento de la competencia y la pérdida de anunciantes han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba", dijo Zuckerberg.

"Me equivoqué y asumo la responsabilidad por eso", cerró el CEO de Meta, cuya patrimonio neto asciende a U$S 38.100 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, lo que lo ubica en el puesto 23 entre las personas más ricas del planeta, tras ocupar el tercer lugar detrás de Jeff Bezos y Billa Gates a fines del año pasado, cuando registraba una fortuna personal de U$S 142.000 millones.