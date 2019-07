La cobertura que hizo Ecos, el medio de Sartori: "No entramos en el barro"

Magdalena Herrera, le editora del portal Ecos que fue despedida a través de un comunicado de prensa este jueves, contó qué fue lo que hizo para que el equipo de periodistas hiciera periodismo independiente a pesar de trabajar en el medio de comunicación del exprecandidato nacionalista Juan Sartori, durante la cobertura de la campaña electoral.

"Obviamente el dueño era Sartori, y lo íbamos a cubrir más que a otros medios, pero no íbamos a entrar en el barro: ni en lo que Sartori hablara mal de otras personas ni lo que se hablara mal de él", contó Herrera este viernes en diálogo con No Toquen Nada.

Eso significó, por ejemplo, no mencionar las acusaciones que recibió Sartori, señalado desde hace meses como el principal sospechoso de la campaña sucia, sobre todo luego de que El Observador diera cuenta de que, entre sus filas, contaba con el "rey de la propaganda negra", el venezolano Juan José Rendón. Este hombre se especializa en brindar servicios de comunicación a políticos orientados a la difusión de noticias falsas, como efectivamente ocurrió a través de sitios de Facebook administrados desde México, con mensajes enviados por Whatsapp y llamadas de supuestos encuestadores que apuntaban contra Lacalle Pou y Larrañaga.

Pero Herrera también narró que el millonario que perdió las elecciones con Luis Lacalle Pou los había dejado trabajar con relativa libertad, a pesar de no poder informar sobre la campaña sucia, y quitando de lado el intento del comando de Sartori de intentar sin éxito que el portal publicara información contra los competidores de la interna blanca en lo días previos al 30 de junio.

"Salvo en alguna oportunidad antes de la postulación, (tuvimos) libertad (de prensa) absoluta, nunca hubo un lineazo ni nada", matizó la exeditora del portal, que denunció este jueves de noche en su cuenta de Twitter que todavía nadie del entorno del empresario le había comunicado formalmente el despido.

En un hilo en esa red social, Herrera también relató lo que le había dicho dos días antes Óscar Costa, el director estratégico y político del empresario devenido en político y sobre lo cual El Observador había informado horas antes: que Sartori pretendía transformar a Ecos en un órgano oficial del político y que quienes no estuviera de acuerdo en el cambio de dirección debían renunciar sin derecho a recibir indemnización.

Me fue comunicado el martes que no habría despidos ya que el medio seguía con esas reglas, por lo que ahora en conjunto hemos contratado a un abogado laboralista para continuar acciones. Mientras, tanto y hasta que seamos notificacos, seguiremos trabajando en ECOS como siempre, — Magdalena Herrera (@MagdalenaHerrer) July 4, 2019

"Se acabó el pluralismo. Ecos va a pasar a ser un órgano oficial de Juan Sartori", le dijo Costa a Herrera, y ahora lo ratificó en el programa radial. "Me llamó por teléfono y me lo dijo tal cual: se terminó la pluralidad. Desde ahora Ecos va a cambiar, se va a transformar en un órgano de difusión de Juan Sartori, (en) una web de difusión política, un brazo político de Juan Sartori", dijo la exjefa del sitio de noticias, y agregó más detalles sobre una conversación que aseguró tener grabada.

"Sabía que yo no iba a ser partícipe de ese brazo político, y entonces me dijo: 'Yo ya sé que tú vas a renunciar'. No, no voy a renunciar, ustedes me despedirán, supongo, porque esto cambia las reglas de juego", contó Herrera que le respondió.

Según Herrera, Costa accedió entonces a "hacer algún arreglito" en su caso, puesto que ella estaba trabajando en el medio de comunicación prácticamente desde su fundación, a comienzos de 2016. "Son las necesidades económicas de cada uno (...). No son números, son personas con las que trabajo desde hace años", dijo la comunicadora en referencia a la defensa que intentó hacer de sus empleados, pocos minutos antes de que fuera difundido un nuevo comunicado sartorista que contradice su versión.

Allí se informó que "las versiones de prensa que están circulando son absolutamente falsas" y que "la orientación de Ecos no tendrá ningún cambio ni en su política de comunicación ni en su operatividad".

Fuentes allegadas a los periodistas dijeron a El Observador que tienen en este momento "muchas dudas", que no está "nada claro". De hecho, ni siquiera recibieron ese comunicado que fue distribuido a otros periodistas. Dijeron, además, que esperaban tener hoy una reunión con Enrique Lista, un hombre que trabajó en el área digital durante la campaña de Sartori y que entendían que será su futuro jefe.

"Simplemente, en el uso del derecho legal correspondiente, se realizaron cambios en el plantel de funcionarios, personas a las que se les reconoce su labor y a quienes se les abonará todos los rubros laborales de orden", concluye el texto firmado por "la dirección del portal Ecos".

En Panamá

Por efecto de la noticia que dio El Observador este jueves de tarde en una nota en la que Costa respondió que "no tenía información de eso en absoluto" cuando fue consultado por el conflicto, el mano derecha de Sartori llamó a Herrera para reprocharle que se hubiera filtrado esa información.

"Costa me llamó como un energúmeno, no energúmeno mal, pobre... Porque se había filtrado la noticia. Y desdijo todo lo que el martes me había dicho. Pero tengo pruebas, de la charla del martes y de la charla de ayer jueves, y si en algún momento en el Ministerio (de Trabajo) las tengo que mostrar, las mostraré", desafió Herrera.

De acuerdo a su relato, Costa le dijo este jueves que él no tenía "nada que ver" con Ecos, y que tampoco hablaba en lugar de Sartori, pese a que fue director de campaña durante todo este tiempo.

Herrera también contó que la sociedad anónima a que pertenece Ecos es panameña, y que a eso hizo referencia Costa en determinado momento de la conversación: "Y si (la empresa) da quiebra, ¿a quién le vas a ir a cobrar, a la empresa panameña?".