La comisión de arbitrajes de Peñarol informó que el club perdió 26 puntos por incidencias arbitrales

La Comisión de Arbitrajes de Peñarol elaboró este domingo un informe en el que entiende que el club fue perjudicado en 14 partidos del Campeonato Uruguayo 2020 y que además, se perdieron 26 puntos "en partidos que se vieron marcaos por incidencias arbitrales".

"La existencia de errores arbitrales no trae consigo la obviedad que se ganaban esos partidos. Pero no es lo mismo terminarlos con 10 que con 11, no es lo mismo que te cobren un penal a que no", explica un informe al que tuvo acceso Referí.

Como resumen de esos encuentros en los que explica que "no están incluidos los clásicos, donde por ejemplo, en el último Peñarol quedó con 10 hombres por la mala expulsión del Cebolla Rodriguez decretada por Andres Matonte, Peñarol fue perjudicado en 14 partidos, que se dividen en Cerro (2 partidos), River (1 partido), Fénix (1 partido), Defensor (3 partidos), Rentistas (1 partido), Deportivo Maldonado (2 partidos), Plaza Colonia (1 partido), Liverpool (2 partidos) y Danubio (1 partido)".



El informe de la Comisiónj de Arbitrajes de Peñarol de este mismo domingo añade que "26 puntos perdió Peñarol en partidos que se vieron marcados por incidencias arbitrales. En 26 puntos de los que perdió Peñarol por jugar mal, bien, menos o más, se detectaron grandes fallas arbitrales que hicieron que eso pase".

Asimismo, se realiza una comparación con el eterno rival, Nacional, el cual según la misma comisión, fue beneficiado por los jueces en distintos compromisos.

El informe explica: "Por su parte, Nacional fue beneficiado por fallos arbitrales en 13 partidos. De esos 13 partidos perdió solo en 1, lo que quiere decir que al menos en 12 partidos sumó un punto por fallos arbitrales. Se divide en Defensor (1 partido), Wanderers (2 partidos), Cerro (1 partido), River (2 partidos), Torque (1 partido), Fénix (3 partidos), Rentistas (2 partidos) y Plaza Colonia (1 partido)".



Y añade: "28 son los puntos de partidos en los que Nacional ganó y en los mismos hay grandes fallos arbitrales a su favor".

La comisión termina su resumen expresando: "No pedimos que favorezcan a Peñarol, simplemente que cobren parejo. La Tabla Anual es un reflejo de la diferencia arbitral entre un cuadro y otro"