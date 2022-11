La conferencia de prensa más incómoda antes del Irán vs Estados Unidos por el Mundial Qatar 2022

El partido Irán vs Estados Unidos por la tercera fecha del Grupo B del Mundial Qatar 2022 tiene más connotaciones políticas que futbolísticas.

Este lunes, durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el jugador Tyler Adams de Estados Unidos recibió una incómoda pregunta por parte de un periodista iraní.

"Dices que apoyas las causas iraníes pero pronuncias mal el nombre de nuestro país. Se pronuncia 'Irán' y no 'Airán'", empezó el periodista, que luego le hizo la pregunta:

"¿Te siente cómodo defendiendo a un país con tanta discriminación hacia la gente negra dentro de sus fronteras?"

El futbolista respondió: "Mis disculpas por mi mala pronunciación. Dicho eso, hay discriminación en todas partes. Algo que yo he aprendido viviendo en el extranjero en los últimos años y teniendo que adaptarme a diferentes culturas es que en Estados Unidos seguimos progresando cada día. Yo crecí en una familia blanca con, obviamente, de raíces afroamericanas, así que me formé con diferentes culturas y tuve muy fácil asimilar diferentes costumbres. No todos han tenido esa ventaja y la posibilidad de hacerlo, es algo para lo que se necesita más tiempo y educación. Es súper importante la manera en la que me has enseñado cómo se pronuncia el nombre de tu país. Es un progreso y siempre que haya progreso, es lo más importante".

Adams, de 23 años, comenzó su carrera en New York Red Bulls, luego jugó en el Leipzig alemán y actualmente lo hace en el Leeds United.