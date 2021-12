La cuestión de la personería jurídica de los sindicatos (y de las cámaras empresariales)

En nuestro país no existen normas nacionales que regulen la constitución o funcionamiento de los sindicatos ni de las cámaras empresariales. Esas organizaciones no están obligadas a tener personería jurídica, ni a registrarse ante dependencia pública alguna. No existen exigencias sobre el contenido de sus estatutos, procedimientos para su aprobación, reforma o publicidad. No tienen por qué constituir un mínimo de capital, denunciar su domicilio, ni hacer público quiénes son sus representantes.