La demanda por ganados preñados se fortaleció en Lote 21

El consorcio Lote 21 cerró un nuevo remate, el Nº 176, esta vez con una colocación del 93,8%. Federico Rodríguez, presidente de Lote 21, informó a El Observador que en esta oportunidad hubo una demanda muy activa por los ganados preñados, una de las categorías con oferta más numerosa.

Los compradores de esa categoría fueron criadores e invernadores, que compraron “no para invernan la vaca inmediatamente sino para hacerse de comentarios, según explicaron”, comentó el rematador.

Las vaquillonas preñadas se colocaron a US$ 894 de promedio, con un máximo de US$ 950, mientras que las vacas preñadas se valorizaron en US$ 929, con un precio máximo de US$ 1.100.

La categoría de terneros, también numerosa en oferta, fue otra de las más demandadas. Si bien el precio de esta categoría bajó dos centavos con respecto a la venta anterior, los integrantes de Lote creen que “defendió sus valores”, indicó el presidente.

“Se vio un mercado demandado, que nos sorprendió positivamente, porque estuvo por arriba del remate anterior”, destacó Rodríguez. Según detalló, todas las categorías fueron buscadas, y algunas, principalmente las de corto plazo, como los novillos o las vacas de invernada, tuvieron aumentos considerables en sus valores.

Los escritorios socios de Lote 21 operaron con la financiación del banco Santander, que le brindó a los clientes varios beneficios, entre ellos un plazo de 90 días para los pagos, hasta un año adicional realizando consultas, un descuento del 1% por preofertas y del 2% por pagos al contado.

PROMEDIOS DE VENTA



📊 ¿Estabas esperando los resultados del remate 176?

Aquí están para que puedas analizar cada categoría.

👏👏👏👏#lote21 #negociosrurales #remateporpantalla #remates

Banco Santander Uruguay pic.twitter.com/btTAWdXh1Q — lote21 (@Lote21) July 7, 2022

Nuevo Lote 21



El próximo remate de Lote 21 se realizará el miércoles 10 de agosto desde el Club de Golf del Uruguay. Las inscripciones de ganado para esa comercialización cerrarán el próximo miércoles 27 de julio.