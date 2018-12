Eran muchas; tantas que la escenografía montada sobre el escenario de una de las salas del Multiteatro de avenida Corrientes quedó tapada. Todas llevaban en sus muñecas el pañuelo verde, el motivo principal de su unión meses atrás cuando decidieron sumarse a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Le ley, finalmente, fue rechazada en el Senado argentino. De todas formas ellas siguieron juntas. Como se las vio el martes 11.

Sobre el escenario –tan pegadas una a la otra que parecían una sola– estaban muchas (casi todas) de las actrices más relevantes y talentosas de Argentina. Estaban Dolores Fonzi –gran responsable de la gestación del colectivo Actrices Argentinas–, Carla Peterson, Griselda Siciliani, Cecilia Roth, Leticia Brédice, Julieta Ortega, Mirta Busnelli, Nancy Dupláa, Lali Espósito, Jazmín Stuart, Julieta Zylberberg.

Eran un huracán.

Y el viento poderoso se hizo escuchar así: “La colectiva Actrices Argentinas convoca a esta conferencia de prensa para acompañar la denuncia penal radicada en Nicaragua en la Unidad Especializada de delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público realizada por nuestra compañera Thelma Fardin contra Juan Darthés. (...) Las actrices somos ignoradas al denunciar y exponer los abusos. Se duda sistemáticamente de nuestras voces, de nuestros testimonios. En nuestro ámbito laboral se nos aísla frente a vivencias traumáticas que están naturalizadas, que llevan a veces años identificar y poner en palabras. Mientras tanto, el abusador habla, actúa y trabaja con total impunidad, y pretende hacer a la víctima responsable de su propio abuso”.

Después, el video. Fardin mirando a la cámara. Sola. Narrando su denuncia de violación a las 19 horas, en horario central, frente a los miles de ojos que vieron la transmisión de canales de televisión, de páginas web, de vivos de Instagram. Ahí está Fardin contando su verdad. La misma que contó hace unos meses atrás en una reunión de Actrices Argentinas. La misma que reprodujo en Managua, Nicaragua, el 4 de diciembre.

Ahí está aquella adolescente de 16 años repitiendo no, no, no en una habitación de un hotel en Nicaragua en el medio de una gira gigantesca de un fenómeno llamado Patito feo. Y allí está la voz de telenovela de Darthés –con sus 45 años– diciendo ‘mirá cómo me ponés’. La misma frase que le dijo a sus compañeras de elenco Ana Coacci y Natalia Juncos. Tal vez lo mismo que le dijo a Calu Rivero.

Fueron muchos los que no creyeron. Hasta ahora.

A fines del año pasado –cuando Rivero hizo público lo mal que se había sentido cuando trabajó con Darthés en Dulce Amor– salieron en defensa del actor: Mariano Martínez, Sebastián Estevanez, Facundo Arana, Eva Dominici, Eugenia Suárez, el uruguayo Agustín Casanova.

Calu,

te pido disculpas públicamente.

Abrazo fuerte.@riverocalu — Sebastian Estevanez (@sebaestevanez) December 12, 2018

Hoy la mayoría dedicó un espacio en sus redes sociales o dio entrevistas para pedirle perdón a Rivero por no haberle creído.

La actriz y modelo estuvo en el escenario de Multiteatro. A la salida, frente a la pregunta del periodista de Telenoche dijo lo siguiente: “Es importante que se entienda que hoy es su momento, es su momento, es su historia, su valentía, su relato. Es muy fuerte, tiene unos ovarios gigantes, es muy fuerte lo que hizo poder sacarlo, y saber que lo que viene ahora es liviandad, es sacarse eso que incomoda , y que te duele, y sacarlo, es realmente muy emocionante para mí”.

Mirá cómo nos ponemos

La respuesta a la frase atribuida a Darthés fue desde la noche del martes durante todo el miércoles replicada miles y miles de veces en Twitter. También llegó al Senado donde varias bancas aparecieron con un cartel que decía: “Mirá cómo nos ponemos”. La senadora rionegrina Magdalena Odarda dijo durante la sesión: “Valoramos el coraje hoy de Thelma Fardin, que se animó no solo a denunciarlo públicamente sino también ante la Justicia. También valoramos mucho el acompañamiento sororo de ese colectivo de actrices que nos representa a todas las mujeres y a los varones en estos casos”. El presidente de Argentina también hizo referencia a la denuncia y, además, decidió –por respeto a Fardin– levantar un video contra la violencia de género en el que participaba Darthés. María Eugencia Vidal, gobernadora de Buenos Aires, declaró sentirse conmovida por la conferencia de prensa. Entrevistada en Radio Mitre, Vidalo destacó la valentía de la actriz y lo valoró como "un paso positivo, un paso más para este cambio cultural que se está empujando y que está avanzando por suerte. (...) Va a ayudar a que muchas otras mujeres también puedan pedir ayuda, denunciar".

El actor, por su parte, hizo su descargo a través de su cuenta de Twitter varias horas después de la conferencia de prensa. “No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia”, escribió pasadas las 23 horas.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) December 12, 2018

El miércoles la dirección del festival Caminito de La Rioja decidió excluir al actor y cantante de tango de su grilla para el jueves 20. La Asociación Argentina de Actores, por su parte, tomó la decisión de suspender la afiliación de al artista. "Hacemos saber que en ocasión de la grabación de aquella tira televisiva y también cuando se ensayaba y se preparaban la giras, nuestra Asociación denunció a la productora Ideas del Sur S.A. y a Canal 13 por sus incumplimientos laborales y de cuidado de los menores que actuaban en esa producción", dice el comunicado publicado en Facebook.

En entrevista con Página 12, Fardin explicó lo que muchos preguntan. “Es muy desesperante no poder hablar porque él me puede atacar. Pero hay que entender, por sobre todo, que las víctimas tardamos un largo proceso en poder hablar. Y que hace diez años se estaban cortando polleras en la televisión”.

Marcelo Tinelli –el conductor que ha cortado decenas de polleras en horario central y, también en aquel entonces, productor de Patito Feo– también habló. “Es lamentable y terrible el caso”, dijo.

Fernando Burlando, el nuevo abogado de Darthés después de que Ana Rosenfeld anunció que renunciaba a la defensa del actor, recorrió varios medios de comunicación. "Todavía hay una charla pendiente. Quiero verlo cara a cara y tengo que estar convencido de lo que defiendo”, declaró.

El miércoles algunos medios difundieron que Darthés sufrió un cuadro de hipertensión y fue internado. Según Primicias Ya y Página 12 las autoridades del sanatorio La Trinidad de San Isidro desmintieron la información.