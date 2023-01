La derecha republicana y la financiación del intento de golpe de estado del 6 de enero de 2021

El Comité Selecto de la Cámara que investigó el caso del 6 de enero de 2021, el golpe de estado diseñado por Trump en el Capitolio se disolvió oficialmente cuando el partido Republicano tomó el control de la Cámara. Pese a la voluminosa evidencia recogida en la astronómica cantidad de documentación examinada y los miles de declaraciones testimoniales realizadas ante la Comisión, la pregunta de quién financió el ataque no fue respondida completamente, sólo fragmentos de datos que suman al menos US$ 4,3 millones.

Según se afirma en una investigación del People’s World, publicación de izquierda continuación del histórico Daily Worker, la respuesta es que una gran donante republicana, Julie Fancelli, heredera de la fortuna de Publix Supermarkets, y muchos otros desembolsó US$3 millones para los autobuses y otros gastos de la insurrección. Otros pequeños donantes aportaron US$1,12 millones más a los participantes de la insurrección a través de GoFundMe, una plataforma de financiación colectiva. La mayor parte fue para los Proud Boys.

Y cuando GoFundMe expulsó a los derechistas de su sitio, migraron al menos seguro GiveSendGo, un equivalente “cristiano” derechista, y recaudaron otros US$ 350.000.

OpenSecrets.org, una organización sin fines de lucro que rastrea y analiza los gastos de campaña, políticos, de lobbistas y donantes, establece un mínimo de US$ 4,3 millones recolectados. El único dinero rastreado hasta la campaña de Trump hasta ahora, US$ 170.000, se destinó a Caroline Wren, recaudadora de fondos para Trump y organizadora de la marcha pre-6 de enero.

La información financiera, por incompleta que sea, apunta a serios problemas que enfrenta Estados Unidos, afirma People’s World. Uno es la capacidad de las corporaciones para financiar a la derecha radical, y cualquier otra cosa que desee, mientras manipula el sistema de financiamiento de campañas y la manipulación a través de Internet.

El segundo es el propio sistema. Gracias a la mayoría republicana en la Corte Suprema, el flujo de dólares revela que la máxima del historiador británico Lord Acton sigue siendo cierta: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Trump lo dijo antes, explicando que las contribuciones de campaña traían un trato preferencial hacia los donantes.

Debido a la concesión de confidencialidad respaldada por la Corte en las donaciones de campaña, las cifras de grandes donantes, pequeños donantes y el total probablemente sean subestimaciones enormes. Los organizadores de los insurrectos obtuvieron financiamiento a través de varios comités republicanos, como la Asociación Republicana de Fiscales Generales, que a pesar de su nombre es un SuperPAC, una organización privada con el objetivo de interferir e influenciar en las elecciones y en los procesos de aprobación de leyes. Tal organización no tiene que revelar los nombres de sus donantes.

Los grandes donantes de ambos partidos políticos ocultan sus donaciones, que pueden ser ilimitadas, canalizándolas a través de los SuperPAC, gracias a un par de bancos estadounidenses gracias a un par de sentencias de la Corte Suprema, impuestas por la mayoría republicana. Los financiadores de la insurrección también utilizaron criptomonedas, transmisión en vivo y BitCoin (SPLC) para ocultar su dinero a los grupos de derecha, informó el Centro legal sobre la pobreza del Sur, una ONG que se dedica a representación legal y educación pública en las áreas de los derechos civiles, el racismo y la acción legal contra organizaciones extremistas.

Los gastos para organizar y concretar la insurrección fueron considerables, entre ellos armar a los más de 1000 invasores, además de esconder un arsenal en el norte de Virginia y colocar camiones bomba, que no explotaron, cerca de la sede política de los dos partidos en el Capitolio.

También se pagaron pasajes aéreos desde lugares tan lejanos como San Diego y un gran bloque de habitaciones de hotel en el exclusivo Capitol Hilton, tres cuadras al norte de la Casa Blanca.

Otro gasto no menor fue la contratación de espacios en medio donde notorios comunicadores de derecha transmitieron sus mensajes de odio y agitación. El caso más notorio fue el de Alex Jones, que solicitó US$ 250.000 por sus “servicios”.

Las tejanas Amy y Kyle Kremer, lanzaron un programa ¡Basta de robo!, una campaña de Facebook que atrajo a 365.000 participantes, aunque no hay cifra sobre cuánto se recaudó por esa vía.

Otro gasto importante fue el originado en la contratación, en el lujoso hotel Willard, a una cuadra y media de la Casa Blanca, de una "sala de guerra" para los cómplices de Trump, incluidos Rudy Giuliani, Michael Flynn y el equipo legal.

La campaña de Trump, que recaudó un total de US$ 771 millones para su reelección, pagó una cantidad no revelada por la “sala de guerra” del Willard. Los registros disponibles no dicen si parte del dinero se destinó a los propios invasores e insurrectos.

Según se señaló en el informe del Comité Selecto del 6 de enero, Julie Francelli, sólo en el ciclo electoral 2019-2020, entregó más de US$ 1,7 millones a varios comités del Partido Republicano, especialmente al Comité Nacional, además de otros millones en años anteriores.

“El objetivo de Fancelli era claro”, afirmó el Comité. "Ella quería gastar US$ 3 millones para 'llevar a la mayor cantidad de gente posible'. El presupuesto resultante asignó US$ 500.000 a un programa de autobuses y una campaña publicitaria centralizada del Tea Party Express para promocionar el evento. Otros US$ 500.000 se destinaron a ayudar a la asociación Mujeres por América Primero (WFAF) y a pagarle a Alex Jones.

El Comité también determinó que Caroline Wren le dijo al líder de Paren de ¡Basta de robo! “puedo pagar los autobuses y tengo a mi equipo buscando empresas disponibles, ¡así que avíseme en qué ciudades las necesita!” Alexander le había tuiteado sobre una “coalición de nosotros trabajando en 25 nuevos autobuses chárter para llevar a la gente GRATIS al #JAN6 #STOPTHESTEAL para el presidente Trump”.

La unidad de investigación del SPLC agregó más detalles, especialmente sobre pequeños donantes y contribuciones a través de BitCoin y criptomonedas, cuyos donantes son aún más difíciles de rastrear. Los donantes de GiveSendGo quedaron expuestos cuando el sitio de recaudación de fondos "cristiano" fue pirateado cuatro veces, dijo el SPLC.

“Los grupos de derecha radical solicitan donaciones de manera similar a los métodos utilizados por las principales campañas políticas, pero a veces buscan mecanismos de financiación que tienen políticas menos o más relajadas sobre quién puede usar sus servicios”, explicó el organismo.

"Tales organizaciones de 'finanzas alternativas' ayudan a los extremistas a recaudar fondos sin ser eliminados o deshabilitados" por mecanismos de financiación más establecidos y tradicionales, como GoFundMe, agregó. Eso es lo que sucedió con la microfinanciación de los derechistas después de que GoFundMe los sacara de su plataforma tras la insurrección, emigraron a GiveSendGo.

Si Basta de robo fue el gran ganador de la derecha entre los donantes en línea antes de la insurrección (US$ 918.438 dólares), los Proud Boys tomaron la delantera después del 6 de enero, informó SPLC. Su recaudación de fondos en línea totalizó US$ 160.617. Eso incluyó US$ 18.951 para "equipo de protección y comunicaciones".

“Los simpatizantes y defensores de la insurrección también utilizaron modelos convencionales de recaudación de fondos como comités de acción política (PAC), sitios web de donaciones, sociedades de responsabilidad limitada (LLC) y solicitudes por correo electrónico”, informó SPLC. Una de las abogadas postelectorales de Trump, Sidney Powell, cuyas mentiras en la corte han sido tan flagrantes que ha sido sancionada, “comenzó un PAC llamado Defending the Republic que recaudó US$14 millones para promover mentiras sobre elecciones robadas”.

“Enrique Tarrio, exlíder de Proud Boys, solicitó criptomonedas para ayudarlo con sus honorarios legales” tratando de defender su participación en la insurrección y las marchas violentas anteriores a favor de Trump en diciembre, incluida una que destrozó el exterior de una histórica iglesia negra en el centro de DC

Hay una cifra más desconocida: los ingresos por transmisión en vivo. SPLC informó que "varias personas que ayudaron a crear la atmósfera de engaño que precedió al ataque... lo hicieron transmitiendo videos en vivo en YouTube, DLive o Entropy, generando ingresos a través de la infraestructura integrada en esos sitios web".

Destacados entre los usuarios de la transmisión en vivo: dos miembros de Proud Boys, además de los antisemitas Timothy 'Baked Alaska' Gionet y Nicholas Fuentes. Trump invitó a Fuentes a cenar, junto con el rapero antisemita Ye, ex Kanye West, a fines de noviembre.

OpenSecrets, que ha indagado profundamente en las finanzas de la insurrección, dijo que “dado que la campaña de Trump y el comité conjunto de recaudación de fondos canalizaron millones de dólares a través de capas de empresas opacas y compañías ficticias donde se oculta el beneficiario final, es posible que el público nunca sepa el alcance total de los pagos de la campaña de Trump a los organizadores involucrados en las protestas”.