La desopilante historia de la camiseta que Dibu Martínez le entregó a un niño tras ganarle a Uruguay

El viernes a la noche y luego de la victoria que Argentina consiguió ante Uruguay por 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, se vivió una situación bastante curiosa.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez, la gran figura de la cancha, tapando algunas claras situaciones de gol uruguayas, se bajó del ómnibus que iba a transportar al grupo hacia el aeropuerto, para entregarle su camiseta a un niño que se la había pedido con un cartel que decía "Dibu, ¿me regalás tu camisesta?".

Hasta allí, nada nuevo en esta moda que se impuso en las canchas de llevar carteles pidiendo camisetas.

La de Dibu, además, tenía las firmas de todo el plantel de la selección argentina, incluyendo la del astro Lionel Messi.

Cuando se la entregó al niño, este y sus amigos salieron corriendo, pero al cabo de unos minutos, volvieron y fueron entrevistados por TyC Sports.

Le preguntaron si era uruguayo o argentino y el chiquilín dijo que era argentino y que se vino a vivir a Uruguay.

Consultado por el cartel que le mostró al Dibu Martínez, contó cómo fue la historia: "Entré al vestuario y vi un cartel ahí tirado, lo agarré y me lo quedé. No lo escribí yo. Lo encontré tirado en las escaleras del vestuario y me lo quedé por si venía (Dibu Martínez)".

"Dibu, sos un capo, el mejor arquero del mundo", le mandó como mensaje al arquero argentino luego de haber conseguido su camiseta.

Aquí se puede ver todo lo que sucedió: