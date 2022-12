La emoción de Messi con un relato de Hernán Casciari: "Estábamos tomando mate con Anto y nos pusimos a llorar"

Los argentinos están viviendo el sueño y no se quieren despertar. En la otra orilla del Río de la Plata, la emoción por haber conquistado su tercer título mundial de la mano de Lionel Messi y compañía no se termina, y a poco menos de una semana de haber conseguido la copa en Qatar las repercusiones siguen.

En los últimos días, los que han logrado "bajar la pelota" y empezar el descanso tras la conquista han sido los jugadores, que ya están disfrutando de las vacaciones en sus respectivos hogares. Por supuesto, uno de los más buscados por la prensa sigue siendo Messi, capitán y mejor jugador del mundial, que sin embargo este jueves se comunicó voluntariamente con el programa de radio Perros de la calle y reveló a sus integrantes una motiva confesión.

Emitido por radio Urbana, Perros de la calle está conducido por Andy Kusnetzoff y en el programa de este jueves también estuvo junto al escritor Hernán Casciari. En un momento del programa, Kusnetzoff le comentó a Casciari que al programa había llegado un audio del propio Messi revelando que se había emocionado hasta las lágrimas con un relato de Casciari sobre el jugador.

ANTONIN THUILLIER / AFP

Messi junto a su familia

"Me llega un mensaje, no pude terminar de escucharlo, me quedé en shock", comenzó el conductor del programa. "Vi que lo nombraba a Hernán y decidí compartirlo con ustedes al aire. El mensaje es de Leonel", dijo, y luego dio paso a la voz del capitán albiceleste.

"Hola Andy, cómo andás. Bueno, te quería mandar este audio porque estábamos acá, nos levantamos con Anto, estábamos tomando mate", comienza Messi. "Me puse a mirar un poquito TikTok y vi ahí la historia que contaste, y la verdad que estuvo buenísimo. Me alegro que hayas contado lo que contaste. Después pasó un ratito y Anto me mostró lo de Hernán, lo que contó, cómo lo escribió, y la verdad que fue impresionante. Nos pusimos a llorar los dos, porque es algo muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo. Quería mandarles un abrazo a los dos, decirles que nos emocionamos, nos hicieron llorar y quería que lo supieran. Un abrazo grande para todos y gracias otra vez", cerró el astro argentino, para la emoción de Kusnetzoff y Casciari.

Leo Messi nos mandó un audio, se emocionó con la historia de Andy y el cuento de @casciari.

Es algo insólito y hermoso.#Perros2022 cierra el año de la menor manera ❤️‍🩹🇦🇷 pic.twitter.com/M9KndIdmkZ — Perros de la Calle (@perroscalleok) December 22, 2022

El texto al que hace referencia Messi es un fragmento de un relato más largo que Casciari adelantó en la web de Orsai, uno de sus emprendimientos más conocidos, que se publicará completo en el futuro y que se titula Messi y la valija.

En su cuenta de Twitter, el escritor argentino compartió el video y el texto, y escribió: "Dice Leo Messi en un audio de Wasap que un cuento mío los hizo llorar, a él y Antonella, esta mañana mientras tomaban mate. ¿Saben dónde estamos? En Argentina."