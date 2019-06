La estufa a leña incide en la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, según la OMS

Reducir el carbono en la generación de energía, la vivienda y la industria es la primera modificación medioambiental que la Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende que se debería hacer para mejorar la salud. Le siguen el incremento del uso del transporte público; la utilización de tecnologías y combustibles limpios en la cocina, la calefacción y la iluminación; mejores condiciones de trabajo; mayor acceso al agua potable y saneamiento, entre otras condiciones.

En los últimos 20 años, la OMS se dedicó a estudiar al medio ambiente como factor de riesgo en la salud. A partir de extensas investigaciones los expertos descubrieron que el 23% de las muertes que se producen en el mundo están vinculadas a las condiciones medioambientales en que la persona vivía. Cerca de 12,6 millones de personas fallecen al año a causa de ello. América Latina es el continente donde se producen menos muertes a causa del medio ambiente, pero aun así es una cifra considerable: 840 mil al año.

Los accidentes cerebrovasculares son la principal causa de muerte vinculada al medio ambiente. Completan el ranking —en este orden— la cardiopatía isquémica, lesiones no intencionales, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades diarréicas, infecciones respiratorias, afecciones neonatales, paludismo y lesiones intencionales.

"Uruguay está bastante bien en este tema", consideró en diálogo con El Observador el cardiólogo Mario Zelarayán, director ejecutivo de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular al comentar la investigación que la OMS en base a datos de 2013 y luego confirmados por otros estudios. Uno de los principales responsables de la contaminación del aire es el dióxido de carbono, causante de la mayoría de las muertes por enfermedades cardiovasculares, aseguró Zelarayán. Sin embargo, desde 2014 Uruguay produce combustibles bajos en azufre, lo que según el médico fue una gran contribución para la salud, además del medio ambiente.

Otro contaminante de riesgo para la salud cardiovascular son las partículas sólidas menores a 2,5 micras. El origen de ellas es la combustión incompleta, que en el Uruguay también se encuentra en límites bajos. No obstante, Zelarayán advirtió que "hay que tener mucho cuidado en el ambiente interno". "No se deberían usar combustibles orgánicos para la calefacción o la cocción de los alimentos, porque en ambientes internos liberan muchas partículas", explicó. En caso de no poder poder evitar el uso de estufa a leña, el director de la comisión recomendó ventilar la habitación todos los días por un mínimo de 30 minutos.

¿Por qué las partículas tienen un efecto tan nocivo en la salud? Los médicos que investigan sobre el tema aún no llegaron a una conclusión, pero sí encontraron una relación directa entre la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y la exposición a estas partículas.

En el caso del dióxido de azufre sí hay una explicación: los gases entran por la boca al organismo y se transforman en misulfitos y sulforatos que hacen daño al endotelio vascular —las paredes internas de las arterias— como oxidantes. Entonces, además de eliminar la producción de dióxido de azufre, una de las posibles formas de combatir los riesgos a la salud que produce es "neutralizarlo" con antioxidantes. "El consumo de frutas y verduras ayuda enormemente a combatir la intoxicación", explicó Zelarayán.

Cómo frenar las amenazas del medio ambiente a la salud debería ser una preocupación fundamental del presente, según la OMS. "Hay que tener presente que ahora algunas cosas dañan al organismo fuertemente, de forma aguda y crónica. Vamos a tener otros elementos de contaminación ambiental muy serios más adelante", subrayó el director ejecutivo de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, y agregó que el calentamiento global será uno de los mayores factores de incidencia.

Para revertir esto, la OMS considera que se deberían emprender acciones individuales y colectivas. Dejar de fumar y protegerse de la radiación solar son algunas de las medidas que la organización recomienda que las personas tomen en tal sentido. Por otro lado, los gobiernos deberían poner en práctica políticas públicas como la eliminación de los motores a gasolina, para empezar a usar motores eléctricos.

De todos modos, Uruguay corre con ventaja: la OMS destacó que Montevideo es una de las ciudades de América Latina más preparadas para enfrentar la contaminación. Las numerosas zonas arboladas, vientos constantes y presencia de lluvia a lo largo de todo el año sirven para contrarrestar los efectos nocivos de la polución urbana.