La evasiva respuesta de Lacalle y Arbeleche sobre el manejo inexacto de cifras de pobreza infantil

En la conferencia de este lunes, en la que el gobierno anunció una serie de medidas para intentar frenar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados, el presidente, Luis Lacalle, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, fueron consultados acerca del manejo inexacto que, en su momento, realizaron sobre los datos de pobreza infantil pero ambos jerarcas evitaron responder directamente la pregunta.

En febrero, en el medio de la campaña por el referéndum y solo con el dato semestral de 2021 de pobreza sobre la mesa, tanto la ministra como el presidente se apuraron a destacar que la pobreza infantil (en el tramo 0 a 6 años) se había reducido incluso respecto a los niveles prepandemia (2019) y adjudicaron esa mejora en las cifras a las políticas del gobierno.

Es decir, en ese entonces compararon un dato semestral con uno anual para concluir que la pobreza en ese tramo de edad estaba por debajo de 2019 a pesar de la advertencia de algunos analistas económicos sobre la estacionalidad de los datos. La publicación del dato anual confirmó que la pobreza había aumentado en todas las franjas respecto a 2019.

En la conferencia de este lunes, los jerarcas fueron consultados por este manejo público de los números pero más allá de consideraciones generales evitaron responder sobre el tema.

Durante la conferencia, una periodista de Tv Ciudad le planteó a Lacalle si le “merecía alguna reflexión los indicadores dados de pobreza respecto al tramo etario que destacó el gobierno (pobreza infantil) en relación al primer semestre del 2021”. Ante el pedido de Lacalle de una consulta más concreta, la periodista agregó: “Diferentes actores sociales y políticos cuestionaron que se destacó la baja de la pobreza en un tramo etario de niños pequeños, luego los datos anuales demostraron que esta baja no era tal como se había destacado”.

Esa pregunta, había sido precedida por una más general respecto a si el gobierno entendía que las medidas anunciadas en la noche de este lunes iban a mejorar los indicadores de pobreza, teniendo en cuenta que hay más de 60 mil pobres más que en 2019 (a pesar de que en 2021 la pobreza se redujo respecto a 2020).

Sobre la pregunta vinculada a la pobreza infantil, la primera reacción del presidente fue decir “depende la franja que se tome” para luego agregar que le iba a dar la palabra a la ministra de Economía para que explicara en detalle este tema pero, antes de darle paso, hizo algunas puntualizaciones que incluyeron referencias a ambas preguntas (la general sobre la afectación de los indicadores de pobreza y la específica sobre los números de pobreza infantil).

“No es mi intención, aunque me veo tentado a hacerlo, marcar la situación de debilidad de centenas de miles de uruguayos al primero de marzo de 2020. Tal es así, que apenas empezada la pandemia, con los primeros efectos, subió sensiblemente la pobreza. Había gente con una fragilidad muy grande y con esto no estoy poniendo excusas, simplemente observando una realidad (…) El gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande. Ustedes sabes que se destinaron US$ 1.700 millones, mucho de los cuales, a los sectores especialmente más vulnerables. La última rendición de cuentas tuvo un apoyo muy importante a un sector que más sufre y más padece la pobreza que es la primera infancia”, aseguró el presidente. Y luego sí se refirió al manejo de números aunque sin referirse a las inexactitudes anteriores.

“Nosotros hemos manejado cifras, no inventamos números. Puede después haber una discusión sobre cómo se toman las franjas. Nosotros anunciamos cuando aumentó la pobreza y también cuando bajó. Y eso debería, supongo yo, no ser un botín de discusión electoral ni política y no digo que nos debería alegrar pero por lo menos nos permite decir que estamos en la senda, en el camino para disminuir la cantidad de uruguayos en situación de pobreza. Y, con todo respeto a los analistas, yo no miro los pobres en porcentajes ni en cifras, es gente que lamentablemente está en condiciones indignas y esa es la tarea nuestra sin perjuicio de la edad que tenga”, señaló.

Luego dio paso a Arbeleche que evitó totalmente hablar sobre la pobreza infantil y sobre la comparación que ella misma había destacado en febrero. “Respuesta muy concreta. En el 2021 la pobreza disminuyó”, dijo en referencia a la comparación con 2020, que no era la pregunta que se había realizado, y luego enganchó con la primera consulta y no volvió sobre el tema.

El cuestionamiento

Ningún analista ni dirigente opositor había acusado al gobierno de inventar cifras. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) generan confianza a lo largo y ancho del sistema político así como también entre analistas privados.

Lo que sí habían advertido algunos economistas, como Gabriel Oddone, era que no se podía comparar un dato semestral con uno anual como hicieron tanto Arbeleche como Lacalle en el medio de la campaña por el referéndum de la Ley de Urgente Consideración.

"Cuando ayer (por el martes 15 de febrero) la ministra de Economía daba el número de niños que han salido del nivel de pobreza... (la población de niños pobres) es un número inferior al de antes de la pandemia", destacó el presidente Luis Lacalle Pou el 16 de febrero en rueda de prensa. Además, la ministra –y otros representantes del equipo económico- atribuyeron esa reducción de la pobreza infantil –que con el dato anual se confirmó que no fue tal- a las políticas del gobierno.

Algunos dirigentes frenteamplistas, como el exsubdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Santiago Soto, marcaron la falta de respuesta de los jerarcas.

Lamento que el Presidente y la Ministra de Economía, teniendo la oportunidad frente a los uruguayos, no hayan aprovechado para corregir el error de festejar una disminución de la pobreza en niños que no fue. Es un tema demasiado sensible para haberlo manejado así. https://t.co/lCy7WGa8xt — Santiago Soto (@elsantisoto) April 18, 2022

Lo que dicen los números

La pobreza infantil (de 0 a 6 años) era de 17% en 2019, aumentó a 21,3% en 2020 y bajó a 18,6% en 2021 manteniéndose por encima de los niveles prepandemia. Al mirar los datos semestrales –que el INE publicó por primera vez recién en 2021-, en los primeros seis meses del año pasado, la pobreza infantil había caído a 16,1%. Ese fue el dato que utilizaron Lacalle y Arbeleche para reivindicar la gestión del gobierno a pesar de que se trataba de un dato parcial.

"La pobreza tiene en sus determinantes factores estacionales, porque los aguinaldos se cobran cuando se cobran, los salarios vacacionales se cobran cuando se cobran, eso afecta los ingresos y eso tiene efectos sobre el nivel de pobreza", había advertido Oddone en diciembre de 2021 sobre las comparaciones de datos semestrales con anuales.

Incluso, en el análisis que Oddone hizo sobre las medidas anunciadas este lunes, marcó que, tal como sucede casi siempre en Uruguay, las medidas anunciadas no "contienen soluciones efectivas y duraderas para el núcleo duro de pobreza (jóvenes y niños)". "Por eso la pobreza tiene cara de niño, las reformas educativas se postergan y las cárceles explotan de jóvenes. Es un pacto para quienes integramos el sistema", sentenció en Twitter.

Y más allá de que Lacalle dijo este lunes que los números pueden variar “depende la franja que se mire”, la pobreza se encuentra por encima de los niveles prepandemia en todas las franjas que el INE publica en su boletín informativo.