La FED advierte que la economía argentina podría no soportar una suba de la tasa de interés

La magnitud de la suba que efectuará el banco central es todavía un misterio. Sin embargo, la reiteración de estas medidas ante una de las peores dinámicas inflacionarias de los últimos cuarenta años podría afectar considerablemente a aquellas economías que no se encuentren en condiciones de soportar las consecuencias de estas políticas.

Un informe reciente de la FED de Dallas detalla que la mayoría de las economías de mercados emergentes más grandes del mundo deberían ser capaces de soportar los rápidos y fuertes aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Dificultades para Argentina

Sin embargo, para ello, estos países deben contar con altas reservas en las arcas estatales y bajos déficits de cuenta corriente, cualidades que Argentina carece actualmente.

El país se encuentra afuera del mercado de deuda en dólares, lo que no afectaría en cuestiones de financiamiento. Pero sí podría agudizar las dificultades en el acceso al mercado de deuda para las empresas privadas.

Entre los 13 países de mercados emergentes examinados en el documento de la Fed de Dallas, solo Argentina y Turquía tienen una cifra de reservas negativa.

Colombia y Chile tienen un gran déficit de cuenta corriente, pero tienen amplias reservas y bajos montos de deuda en moneda extranjera. México, con una de las tenencias de deuda en moneda extranjera más bajas entre las 13 economías, está en un lugar mucho mejor para resistir los embates monetarios de los EE. UU. que hace 30 años, durante la crisis económica precursora del Efecto Tequila.

Las reservas

Este viernes el Banco Central (BCRA) compró del mercado unos 4 millones de dólares para sus escasas reservas, con lo que acumuló en la semana adquisiciones por unos 95 millones de dólares, según comentaron operadores a Reuters.

Un informe publicado días atrás por la consultora Quantum, dirigida por el ex secretario de Finanzas Daniel Marx, indicaba que el nivel de reservas netas líquidas del Banco Central serían negativas en unos u$s 3.100 millones, si no fuera por el aporte realizado por el FMI en su moneda, los Derechos Especiales de Giro (DEG).

El reporte, que advierte la debilidad de la autoridad monetaria para hacer frente a la corrida cambiaria, estimó que, ante el pasivo, el Central está usando los "encajes" de los depósitos en dólares -aunque destaca la "solidez" de esos depósitos en el sistema bancario-.

Sobre este tema volvió a referirse este sábado el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, quien señaló que el aumento del precio de la energía está afectando la capacidad de acumular reservas en el corto plazo, tras lo cual aseguró que no se trata de un problema estructural.

"Estamos en un momento de transición" que llegará a su fin con el invierno y con la concreción del gasoducto Néstor Kirchner, por lo que afirmó: "no creemos necesario un ajuste que contraiga la demanda agregada ni una devaluación violenta".

La suba de tasas en 1994

La inflación de Estados Unidos trepó al 9,1% interanual en junio, con gran incidencia de los precios de la energía y los combustibles, y alcanzó un nuevo récord en los últimos 40 años.

La tendencia alcista de la tasa de interés no tuvo una magnitud similar desde 1994, lo que desencadenó una crisis en México que provocó una depreciación de su moneda superior al 40% en términos reales y un aumento de la tasa de interés de la letra del Tesoro mexicano a tres meses al 70%.

La llamada Crisis del Tequila fue alimentada por el alto nivel de deuda externa y el bajo nivel de reservas de México, además de factores internos, incluida la inestabilidad política . Aun así, los mercados emergentes, a excepción de Argentina y Turquía, se encuentran hoy en un lugar mucho mejor, según el artículo de los economistas J. Scott Davis, Michael Devereux y Changhua Yu.

