La Fed vuelve a dar señales de que en marzo comenzará a subir la tasa de interés

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), sigue luchando contra una inflación que no da tregua, pero su primera reunión de política monetaria de este 2022 finalizó sin mayores sorpresas. El mayor banco central del mundo señaló, tal como esperaba el mercado, que comenzará a aumentar "pronto" las tasas de interés, algo que analistas traducen en que el ajuste comenzaría en marzo.

Para Uruguay la suba gradual de tasas tendría como uno de sus efectos más inmediatos el aumento en la cotización del dólar, en línea con el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel global. El otro efecto se puede dar por el lado de un encarecimiento del financiamiento en los mercados internacionales de deuda.

"Con una inflación muy por encima del 2% y un mercado laboral fuerte, el comité espera que pronto sea apropiado elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales", adelantó el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés) en un comunicado.

Cuando la Fed aumente la tasa, realizará su primera alza en más de tres años, desde diciembre de 2018, la cual se estima que será de 0,25 puntos porcentuales. Desde que la pandemia irrumpió sobre la economía estadounidense en marzo de 2020 la tasa está anclada en un rango de cero a 0,25%, donde se mantiene actualmente, a modo de estímulo para la recuperación.

En ese sentido, la entidad presidida por Jerome Powell, detalló que decidió seguir reduciendo el ritmo mensual de compras de bonos, lo que implica que el proceso concluiría a comienzos del tercer mes del año. En febrero -mes en que la Fed no se reúne- el FOMC comprará solo US$ 30 mil millones, una baja considerable desde los US$ 120 mil millones que adquirió cada mes durante gran parte de la pandemia.

Ahora todos los ojos -tanto de analistas de mercado como de la ciudadanía- siguen apuntando a la Fed porque la mayor economía del mundo se está enfrentando a una inflación que no se había visto en casi 40 años. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró 2021 con un alza de 7% en 12 meses, algo inédito desde junio de 1982.

Powell señaló que la alta inflación ha impuesto dificultades significativas a las personas, y aseguró que la Fed usará sus herramientas "tanto para apoyar la economía y un mercado laboral sólido como para evitar que se arraigue una mayor inflación".

Agregó que, a su juicio, "hay bastante espacio para subir las tasas de interés sin amenazar el mercado laboral". Y detalló que "a la luz del notable progreso” visto en el mercado laboral y la inflación que “está muy por encima” del objetivo a largo plazo del 2%, la economía ya no necesita altos niveles sostenidos de apoyo de la política monetaria". El funcionario precisó que, aunque no es su escenario base, "existe el riesgo de que la alta inflación se prolongue. Existe el riesgo de que suba aún más".

La reacción de los mercados

Luego del esperado ajuste de marzo, el mercado estima que durante este 2022 la Fed realizaría tres alzas de tasas más, para seguir con nuevos incrementos el año que viene. Las acciones en Estados Unidos habían iniciado la jornada al alza este miércoles, pero sufrieron un revés tras la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal

Al cierre, el índice Dow Jones cayó 0,38%, el S&P 500 baja 0,15% y el tecnológico Nasdaq se mantuvo estable. En tanto el rendimiento del bono del Tesoro de EEUU a 10 años superó 1,85%. Las alzas de tasas vuelven más atractiva a la renta fija, en desmedro de los activos de riesgo como las acciones. La incertidumbre que ha ganado a los inversores se ha reflejado en la alta volatilidad de los principales índices accionarios que han tenido descensos pronunciados en las primeras semanas del año.

El Observador y Diario Financiero