La filosofía hawaiana que ayuda a evitar conflictos en la oficina

Posiblemente en la web o las redes sociales habrás leído el concepto de Ho’oponopono. Cientos de escritos ancestrales y tradiciones, y ahora millones de memes en las redes, buscan sintetizar el espíritu de este concepto profundo y filosófico, que podés adoptar como forma de vida o trabajo.

Se trata de una filosofía de vida que se basa en un proceso de arrepentimiento por los errores, el perdón como su eje, y la transformación de los pensamientos y sentimientos heridos, que tiene como fin superar bloqueos en los vínculos y relaciones, y conquistar mayor paz interior.

A modo de una afirmación, casi un mantra que cada persona puede adoptar y repetir para sí mismo para serenarse y adquirir amplitud y perspectiva ante los problemas, expresiones como “Lo siento”, “Perdón”, “Gracias”, “Te amo” adquieren aquí una nueva dimensión.

¿Suena muy extraño hablar de estos conceptos en el universo corporativo? Posiblemente para algunos. Pero el Ho’oponopono puede ser una herramienta que ayude a destrabar conflictos, a hacer más fluidas las conversaciones y a disminuir el ego de las personas dentro de sus roles en la empresa.

“Lo siento”

Para millones de personas, asumir responsabilidad sobre sus actos no está en su vida cotidiana. Puede ser por imposibilidad propia, o porque sienten que su nivel de autoridad los vuelve impunes a reconocer sus errores, los habilita a levantar el tono de voz más de la cuenta, a ser desconsiderados en pensamiento y acción contra otros. Decir “Lo siento” implica humildad para saberse humano, y como tal, falible.

“Perdón”

Acaso uno de los mayores problemas de la existencia es pronunciar esta palabra por su gran peso emocional. Ante distinto tipo de errores que cometemos, decir “perdón” es como inclinarse para honrar al otro en su integridad, en su verdadera esencia. Muchos lo interpretan como un signo de debilitamiento de su aparente poder, y por lo tanto, hasta llegan a pensar que quedarán ‘sometidos’ al expresar un perdón sincero y honesto. Nada más alejado de la realidad: al hacerlo te empoderás.

“Gracias”

Una palabra con múltiples significados, puesto que se nutre del momento, del entorno, y del tono con el que se lo expresa. Si lo hacés de corazón, el gracias se transforma en un tesoro que entregás a los demás, sin importar quién es ni qué ha hecho por vos. Incorporalo dentro de tu léxico cotidiano, y sentí cómo tu vibración de experiencias en el mundo va cambiando en positivo casi de inmediato.

“Gracias” es un gran disipador de lo oscuro y de las tensiones. En el mundo laboral, forma parte del salario emocional y recomiendo que se la utilice muy asiduamente en cada momento del día.

Como aplicarlo en la oficina

Partiendo de la base de que cada persona necesita hacerse responsable por sus actos, dichos y pensamientos, es posible utilizar este conocimiento filosófico para llevarlo al día a día en el trabajo, porque ho’oponopono tiene varias enseñanzas concretas para todos. A continuación, cinco de las principales:

1. Mejorar las instancias de feedback. Puesto que no se busca culpar a los demás ni a las circunstancias, abre una perspectiva más elevada para establecer oportunidades de mejora.

2. Ser más pacientes. En tiempos de alta velocidad hacia los resultados, el detenerse unos segundos a declarar internamente “Lo siento”, “Perdón”, “Gracias”, ayudará a bajar la intensidad emocional sobre todo cuando hay desafíos y problemas; y se reconectará paulatinamente una consciencia de que es posible superarlos y salir fortalecidos.

3. Ser más humanos. Puesto que uno de los principios es estimular el perdón y expresar bondad, se aprenderá a humanizar los vínculos, dejando de producir como máquinas para empezar a conectar emocionalmente en forma sincera y más apreciativa, no sólo de los errores, sino de las virtudes de cada uno.

4. Suavizar el trato y el lenguaje empresarial. En muchos trabajos “se habla fuerte”: esto significa que hay ciertos códigos y etiquetas que hacen que las personas a veces actúen un cierto personaje, para sentirse más a gusto con el entorno.

Ho’oponopono propone que en esta introspección, se pueda dar espacio a lo sutil, lo suave, el entendimiento, la concordia. Al practicarlo con continuidad se percibirá en el tiempo un estado más neutral ante los desbordes emocionales, mayor aptitud para observar y menor tendencia a hacer juicios automáticos sobre las situaciones y las personas.

5. Crecer como personas. Al aplicar esta herramienta (sola o en combinación con otras de las que llamamos habilidades blandas), cada colaborador empezará un proceso de introspección que le permitirá conectar-se mejor, y funcionar de manera óptima en relación con los demás.

Cuando haya una masa crítica de personas en la misma sintonía, cosa que se logra con el tiempo, la organización adquirirá una nueva perspectiva y empezará a vibrar de otra manera. Sonará como una orquesta muy bien dirigida y afinada. Lo que no es poca cosa en estos tiempos.

