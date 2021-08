La firmeza persiste en el mercado ganadero pese a las alertas logísticas

Mientras aumentan las señales de alerta por la falta de contenedores en el mundo y amenazan la operativa local, la industria frigorífica mantiene un alto nivel de actividad que da sostén al mercado ganadero.

Los frigoríficos apelan a concretar al menos algunos envíos a través de puertos alternativos, como el de Río Grande en Brasil o de Valparaíso en Chile, mientras la capacidad local de frío va llegando a un límite. A pesar de las dificultades, la faena de la semana pasada superó las 57.000 reses y se consolida cierta estabilidad de valores para el ganado gordo, con una comercialización que sigue siendo fluida.

La participación de ganado de corral ha sido alta en lo que va de agosto, en plena ventana de faena para cuota 481 que entra en su tramo final. Esto mejoró el posicionamiento de la industria, con entradas que siguen entorno a los 10 días, dependiendo de la planta, aún así manteniendo la demanda por ganados de campo.

La oferta de ganados especiales de pasto, es mínima, con verdeos que aún no alcanzan todo su esplendor. Los mejores novillos se sostienen entre US$ 4,30 y US$ 4,35 en cuarta balanza, mientras que la vaca especial y pesada entre US$ 4,05 y US$ 4,10, con cierta preferencia industrial por esta categoría.

Operadores del mercado consultados esperan que una vez terminado el periodo de faena de corral pueda afirmarse algo más el mercado. Lejos está de formarse un tapón de ganado, con un ritmo de faena que fue el récord en julio para ese mes y que en podría volver a cruzar las 200.000 cabezas al cierre de agosto, este mes con un sensible incremento de la proporción de vientres.

Entre enero y julio la faena aumentó 34% respecto a 2020, unos 400.000 animales más en siete meses. Y la exportación aumentó 30% interanual en volumen, unas 70.000 toneladas más. Las trabas logísticas “generan un impacto en los precios, sin dudas, pero no es lo más grave, dado los buenos valores de mercado de hoy. Lo más grave es no poder cargar la producción”, dijo un broker consultado.

Los precios en China siguen firmes, estables, al menos para lo que son cargas para llegada antes del Año Nuevo Chino, el 12 de febrero. En Estados Unidos, más allá de la estabilidad, las dificultades logísticas pegan más fuerte. “Al mismo precio mejor vender a China, se consigue algo más de contenedores”, sostuvo.

Los precios en Europa vienen mejorando las últimas semanas, aunque la volatilidad que ha predominado en ese destino durante el año hace difícil predecir cómo evolucionará. Esta solidez del mercado internacional sigue reflejándose en el precio semanal de exportación, que la semana pasada fue de US$ 4.631 por tonelada para carne vacuna y afirma el acumulado anual arriba de US$ 4.000, más precisamente con un promedio de US$ 4.052. Se trata de una recuperación de 6% respecto a mismo periodo del año pasado.

Con la firmeza internacional y en tanto se van recuperando campos y pasturas, la reposición tiene espacio para seguir ganando precio. Las amenazas aparecen desde el punto de vista climático, con riesgos de que se confirme un segundo año consecutivo de La Niña.

Referencias de precios.

En el caso de los lanares, sigue el ascenso de precios y se mantienen la firmeza a pesar del aumento gradual de la oferta. El valor del cordero pesado promedia US$ 4,38 y cruza al novillo.

La demanda sigue muy activa. La faena de ovinos se mantiene en volúmenes históricamente altos, con 24.040 animales la semana pasada y suma 743.707 animales en lo que va del 2021, un incremento de más de 115% respecto a los dos años anteriores.

El precio de exportación para carne ovina sigue siendo muy destacado, con un promedio que la semana pasada alcanzó los US$ 5.680 por tonelada e impulsó el Ingreso Medio de Exportación anual, que tocó los US$ 4.948, dando un salto de 16% frente a igual periodo de 2020.