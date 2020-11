La gorra de Diego que Cacique Medina guarda bajo siete llaves, y la foto que hará mural

Para Alexander Medina hubo un día en el fútbol que jamás olvidará, incluso cuando no hizo un gol ni levantó un trofeo. Aquella noche del 23 de setiembre de 2019 el fútbol lo puso cara a cara con quien marcó su infancia y adolescencia. Con quien lo inspiró para ser futbolista. Con quien lo deleitó con la magia de un talento único e irrepetible.

Aquella noche, en el estadio Mario Alberto Kempes, al Cacique le corrió algo por el cuerpo como pocas veces le había sucedido.

“Hay una foto que dice todo. La voy a hacer mural y la voy a poner bien grande, porque es la expresión de lo que sentí en ese momento”, dice al periodista, mientras le anuncia que se la está enviando por Whatsapp.

“Mirala, mirala”, insiste. Tenía razones para volver a repetir su aspiración.

“¿La viste?”, pregunta. “Es el reflejo de lo que me pasó ese día. La mirada, el cariño… refleja lo que sentí en ese momento de admiración como nunca me había sucedido”, explica.

En su gesto, el entrenador transmite tanta admiración que la imagen parece perfecta.

Aquella noche, Medina quedó dos veces cara a cara con Diego Armando Maradona. La primera previo al inicio del partido que Talleres le ganó 2-1 a Gimnasia, que dirigía el 10, y la segunda cuando terminó. El triunfo había dejado al equipo del uruguayo en el segundo lugar de la tabla.

“Le dije muchísimas gracias por habernos regalado el fútbol que nos dio durante tanto tiempo”, explica Medina. Ese fue todo el repertorio del entrenador uruguayo. Maradona lo felicitó por cómo había jugado Talleres.

“Haberlo conocido fue mágico”, expresa con el sentimiento más puro el último entrenador uruguayo que lo enfrentó.

“Jamás había estado con él. Nunca lo había visto. Nunca. Por esa razón, aquella noche viví uno de los días más reconfortantes que me tocaron en el fútbol como entrenador, por todo lo que implica. Le agradecí lo que nos regaló porque me crié con él como estandarte del fútbol mundial. Fue ídolo. Fue referente en mi adolescencia. Esperaba los partidos para verlo jugar, y esa noche tenerlo enfrente fue uno de los premios que me dio el fútbol”, explicó este miércoles de tarde, poco después de confirmarse la muerte de Maradona.

“De ese partido ante Gimnasia me acuerdo que Talleres desplegó unas banderas impresionantes de cuando Maradona jugaba en la época del Mundial de 1986, y me vinieron a la memoria esos partidos mágicos que tuvo”, agregó.

“Haberlo conocido. Darle un abrazo, fue un segundo eterno y lo voy a recordar para siempre…”, dice y hace una pausa.

La noticia de la muerte de Maradona golpeó al mundo del fútbol.

De aquella noche de fútbol, además del triunfo, de los elogios de Maradona por la actuación de Talleres, se llevó la gorra del 10 y quedaron impresas para siempre una secuencia de fotos del abrazo que atesora con singular cariño.

“La gorra la tengo guarda en un lugar especial, bajo siete llaves. La foto la haré mural. Y aquellos segundos con él me los guardó para siempre, para mí”, dijo el entrenador uruguayo, el único extranjero que dirige en Primera de Argentina y que tiene contrato hasta diciembre de 2021.