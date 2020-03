La gremial de jugadores italianos pidió que se suspenda el fútbol por el coronavirus

El presidente de la gremial de jugadores del fútbol italiano, el exfutbolista Damiano Tommasi, solicitó la inmediata suspensión de las ligas de fútbol de ese país debido al gran brote de coronavirus que se vive por esas tierras.

Este domingo, la gremial emitió un comunicado en el que expresa textualmente:

"El ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, de acuerdo con la solicitud del presidente de la AIC, Damiano Tommasi, solicitó la suspensión inmediata de las ligas de fútbol: 'No tiene sentido en este momento poner en peligro la salud de futbolistas, árbitros, técnicos y seguidores que seguramente se reunirán para ver los partidos, solo para no suspender temporalmente el fútbol y afectar los intereses que giran en torno a él'.

Esta mañana de domingo, el ministro recibió una carta del presidente Tommasi, que también envió a todos los líderes del país y del fútbol, ​​pidiéndole que detenga la Serie A.

Spadafora dijo: 'Estoy de acuerdo con las declaraciones de Tommasi y me uno a su solicitud. No tiene sentido en este momento, ya que pedimos grandes sacrificios a los ciudadanos para evitar la propagación del contagio, poner en riesgo la salud de los jugadores, árbitros, técnicos, fanáticos que seguramente se reunirán para mirar los juegos, solo para no suspender temporalmente fútbol y afectan los intereses que giran en torno a él. Otras Federaciones han optado sabiamente por una parada durante los próximos días. Creo que es el deber del presidente de la Federazione Italiana de Gioco Calcio (FIGC), Gravina, un momento de reflexión, sin esperar el primer caso de contagio, antes asumir esta gran responsabilidad'.