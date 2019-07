La guerra política en la AUF sigue, pero los opositores tienen menos peso

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que políticamente sigue atrapada en el mismo lugar que en agosto de 2018 derivó en la intervención de FIFA pero con un poder diferente a la hora de tomar decisiones, vive por estas horas un empuje de aquellos enfrentamientos. Este lunes no hubo quórum para que sesionara el Consejo de Liga de Primera división y, además, el dirigente de Fénix Álvaro Chijane advirtió a Referí que nueve instituciones están analizando si asisten al Congreso del martes 23 en el que se votará la nueva comisión de árbitros.

El escenario político de la AUF mantiene a nueve clubes de Primera división enfrentados al presidente Ignacio Alonso, pero la nueva estructura de la Asociación impide que esos clubes tengan en sus manos el poder de las grandes decisiones del fútbol.

Hasta noviembre, cuando se aprobó el nuevo estatuto, la AUF era controlada por los clubes de Primera que tenían 16 de los 19 votos del congreso (84% de la representación). Con seis votos podían vetar cualquier decisión para la que fueran necesarios dos tercios del cuerpo.

En el nuevo mapa político, los clubes de Primera pasaron a tener 32 votos en 76 (42%) y ya no disponen del control que tenían hasta 2018.

La última movida del grupo de los nueve

La mesa de primera división presidida por Juan Ceretta convocó el pasado lunes a los 16 clubes de primera para informar sobre el plan para el segundo semestre. Debido a que no asistieron nueve clubes, Cerro Largo, Cerro, Progreso, Juventud, Danubio, Fénix, Racing, Liverpool y River Plate, no hubo quórum para sesionar.

Asistieron siete, Nacional, Peñarol, Wanderers, Rampla, Boston River, Defensor Sporting, Plaza.

¿Qué afecto al funcionamiento del torneo la ausencia de los clubes y que no se desarrollara el Consejo de Liga? Nada. La reunión tenía carácter informativo porque todos los temas para la temporada 2019 se habían resuelto previo al comienzo del Campeonato Uruguayo. Sin embargo, brindó señales.

¿Cuál será el siguiente paso de los nueve clubes? Chijane explicó a Referí que analizan la posibilidad de no asistir al Congreso del martes 23 en el que aprobarán la comisión de licencia de clubes y de árbitros.

¿Qué sucede si no concurren los nueve clubes? El Congreso podrá funcionar sin obstáculo porque está integrado actualmente por 76 miembros. Estos nueve clubes tienen 32 votos, por tanto podrá sesionar con los demás miembros.

¿Qué reclaman los clubes nueve clubes?

Chijane explicó a Referí que el malestar de estas instituciones con la AUF está enfocado en tres aspectos: 1) las designaciones de los dirigentes para las comisiones y estructuras de la Asociación sin que el presidente haya consultado a los clubes; 2) “el torneo comienza el fin de semana y vamos a tener un déficit de $ 200.000 porque no cambió nada”; 3) “no tienen un plan para conducir a la AUF”.

El presidente de la AUF está terminando de conformar las comisiones de trabajo y seis de los nueve clubes opositores no están representados. Además, en el caso de Fénix y Racing, según Chijane, nombró a dirigentes que tienen diferencias con la actual conducción de esas instituciones.

Los cinco clubes de los nueve opositores que no tiene representación en las comisiones son Liverpool, Cerro Largo, Cerro, Juventud, Progreso. Danubio tendrá a Aníbal Nicolassi y River Plate a Gustavo González, ambos en juveniles, Fénix a Marcelo García, y Racing tiene a Juan Ceretta como presidente de la mesa ejecutiva de Primera, el cargo más importante de la AUF después del cuerpo de neutrales. Sin embargo, el expresidente de los de Sayago, Raúl Rodríguez, dijo que no representaba a la directiva y expresó cuando fue designado que si le hubiera planteado la opción de elegir hubiera propuesto otros nombres.

Alonso explicó a Referí que no tiene que consultar a ningún club para los cargos. “Elijo a los que entiendo son los mejores hombres de cada club”, dijo.

Manifestó el presidente que para la selección de los dirigentes siguió tres criterios: 1) El perfil profesional y personal. “Ponemos en los órganos ejecutivos a personas de perfil reconocido como dirigentes, por su gestión y que sean personas que no tengan tachas”, puntualizó. 2) El criterio político de provenir de un arco institucional cercano a lo que fue la coalición que ganó. 3) Respetar los reglamentos. “Ninguno de los designados está fuera de los reglamentos”, acotó.

Además, Alonso explicó que los clubes opositores presentaron un recurso contra la designación de la nueva Mesa Ejecutiva de Primera, y un proyecto para que el Consejo de Liga tenga facultad de designación de los miembros de ese órgano. El reglamento actual le da las potestades el ejecutivo de nombrar los dirigentes.

La situación de Liverpool y qué tienen en común los otros ocho clubes

El grupo de nueve clubes está integrado por las instituciones afines a la empresa Tenfield y por Liverpool.

Desde el club negriazul explicaron a Referí que no están ni a favor ni en contra del empresario Francisco Casal, que el enfrentamiento de Liverpool es del presidente José Luis Palma con Alonso, a quien no lo votó en las elecciones. El titular negriazul entiende que como Alonso estuvo en el gobierno de Wilmar Valdez, lo alcanzan las mismas críticas que al expresidente.

¿Qué papel tienen Nacional y Peñarol en todo esto?

Los grandes, junto a OFI y los futbolistas, fueron los que torcieron las elecciones de marzo que colocaron a Alonso como presidente.

En el Consejo de Liga de Primera, Nacional y Peñarol quedaron en minoría, pero en el Congreso, donde vota el fútbol profesional, el amateur y grupos de interés, y que es donde se toman las grandes decisiones, tienen mayoría.

¿Está abierta la puerta de la Liga Profesional? Es la aspiración de los nueve clubes, pero para que puedan avanzar en el proyecto que les permitirá manejar el torneo de Primera en forma independiente a la AUF, deberán tener la aprobación de Nacional y Peñarol que por estos días aparecen en un lugar diferente al grupo de los nueve.

Alonso abrió las puertas a los futbolistas

En el nuevo escenario que plantea la AUF, brindó un espacio para que los exfutbolistas se integren a la estructura política.

El nuevo reglamento les brinda un lugar en el ejecutivo, que es ocupado por Matías Pérez.

Esa idea que transmitió FIFA a AUF es replicada por Alonso en otros deportes. El nuevo presidente comenzó a integrar a exdeportistas en las mesa de playa incorporó Fabián Canaveris (jugó cinco mundiales). En sala procederá de la misma forma.

“Estamos generando innovación en los cuadros dirigenciales”, explicó.

¿Cómo se soluciona el conflicto político?

Chijane reconoció que buscaron acercamientos con Alonso pero no los tuvieron.

El presidente de la AUF dijo a Referí que el único que buscó un acercamiento fue el dirigente de Fénix, con el que se reunirá en los próximos días.

Consultado Alonso acerca de cómo atenderá el reclamo de los clubes en torno a los déficit, dijo: “El déficit no se arregla de un día para otro pero el Ejecutivo prepara un paquete de medidas integrales para debatirlo. En esas medidas sobre las que trabajamos tocamos todos los puntos: arbitraje, seguridad, personal de recaudación y costo de transacción de las entradas. Con esto no se afectarán los intereses salariales de nadie, pero planificamos un impacto en los costos globales del año que va a beneficiar a los clubes. En seguridad no hay afectación salarial. En transacción de entradas tampoco y los convenios laborales que tenemos nos permiten readecuar fijaciones de fecha para bajar costos sin afectar salarios”.

Además, recordó que la AUF le entregó US$ 2.000.000 a los clubes como parte de los beneficios que brindó la participación de la selección en la Copa América. Cada club de primera recibió US$ 100.000 que le permitieron pagar deudas para jugar el segundo semestre.

Consultado Chijane acerca de acerca de cómo podrán superar este conflicto, dijo: “Con un acercamiento. Debemos sentarnos alrededor de una mesa y hablar”. Alonso comparte que ese es el camino, pero puntualiza: “Se sale dialogando con ciertas condiciones: sin hostilidades ni amenazas. Los clubes decidieron no ir al consejo de liga; si deciden no ir al congreso no estarán promoviendo las condiciones de diálogo. El ambiente para el diálogo político se cuida, se genera. La hostilidad y amenazas no son condiciones para el diálogo y el Ejecutivo no dialoga bajo amenazas ni hostilidades”.