La guerra que se viene en el fútbol uruguayo

Cuando las aguas estaban tranquilas y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) empezaba a analizar un nuevo modelo para explotar los derechos de televisión del fútbol uruguayo, el entonces neutral Ignacio Alonso le dijo a Referí: “Lo que subyace de estas posibles negociaciones es que los equipos chicos van a pelear por un reparto mucho más equitativo con respecto a lo que perciben los grandes”.

Lo subyacente saltó ahora a primer plano. El fútbol uruguayo, con una Asociación intervenida por FIFA desde el martes de la semana pasada, se fracturó.

Por un quedaron 10 clubes que recurrieron al TAS (Tribunal Superior del Deporte) la intervención de FIFA contratando a un abogado brasileño (Eduardo Carlezzo) y por el otro quedaron los grandes con Rampla Juniors, Torque y El Tanque Sisley detrás. Atenas no firmó el recurso pero tiene afinidad con el bloque de los 10 y se reúne semanalmente con ese grupo.

Nacional y Peñarol trabajan en un proyecto común con la Superliga pero además ya planifican cómo será el nuevo mapa del reparto de ingresos cuando se renegocie el contrato de los derechos de TV del fútbol local con Tenfield.

Según el contrato actual, que vence en diciembre de 2025, Tenfield le paga a los clubes de Primera y Segunda División Profesional US$ 11,6 millones anuales que se reparten de la siguiente manera:

1) US$ 6.818.000 entre 14 equipos chicos de Primera División (US$ 487 mil al año cada uno, US$ 40.500 por mes)

2) US$ 1.680.000 entre los 14 equipos de la Segunda División Profesional (US$ 120 mil al año cada uno, US$ 10 mil por mes)

3) US$ 3.102.000 entre Nacional y Peñarol (US$ 1.551.000 al año cada uno)

Según informó El País el miércoles, los grandes también tienen un arreglo con Tenfield correspondiente a partidos amistosos y a derechos de merchandising por el que perciben US$ 1.100.000 adicionales al año.

El año pasado, a ocho años de vencerse el contrato, la mayoría de los clubes ya estaban ahogados económicamente. Entonces, cinco instituciones presentaron en setiembre una propuesta de Tenfield para renegociar los montos (incrementándolos) y estirar el plazo hasta 2032. ¿Qué clubes? Cerro, El Tanque Sisley, Racing, Rampla Juniors y Plaza Colonia y la Segunda División Profesional.

El ejecutivo de la AUF no trasladó el tema a Asamblea porque la propuesta de Tenfield no fue elevada por escrito y porque requería, además, de la firma de 10 clubes como para tratarla formalmente. Además, encargó después un informe a la empresa española Mediapro que en diciembre de 2017 informó que el fútbol uruguayo generaba US$ 50 millones en ingresos y que a la AUF solo ingresaban US$ 11,6 millones.

¿Qué pretenden los grandes?

En un escenario de renegociación con Tenfield, percibir US$ 1 millón más cada uno.

En setiembre de 2017, Tenfield ofertaba un incremento anual de US$ 4,5 millones. Pero la AUF pateó el tablero y asesorada por Mediapro contragolpeó y marcó una postura firme: romper el actual contrato y cambiar radicalmente el sistema de negocios actuales por considerarlo perimido dado el empobrecido estado de situación económica de la mayoría de los clubes año a año. Propusieron a cambio un negocio de sociedad con participación mayoritaria para la AUF.

Era ese el primer punto que iba a abordar Wilmar Valdez si era reelecto presidente, pero envuelto en un escándalo de audios y grabaciones clandestinas que terminó en la Justicia renunció a su candidatura.

“Ahora no hay oferta sobre la mesa por los problemas que se viven. En su momento el Ejecutivo inició gestiones y entonces la postura de Defensor Sporting era que en las condiciones habituales, estirando un plazo hasta 2032, Defensor no lo iba a votar. En cambio, con un sistema de participación donde la AUF se llevara 66% o 70% del negocio daba para conversarlo”, dijo Daniel Jablonka a Referí. “Sobre los derechos de tv cada grupo de clubes entiende que debe percibir más dinero y es entendible”, agregó.

Defensor es uno de los líderes del movimiento del club de los 10 que también integra River, cuyo presidente Willie Tucci dijo a Referí: “Sobre los derechos de TV se viene hablando de una propuesta de dar más dinero, pero también se ha hablado de ser socios. Sin embargo, no lo hemos visto por escrito, además se habla de que hay gente que quiere venir con otras empresas a hacerse cargo. Entonces hay que ver qué opciones hay arriba de la mesa. Estamos en contra el fútbol en el estado actual en que se encuentra, el fútbol funciona si todos los clubes funcionan. Si en un escenario de renegociación los gandes pretenden llevarse una tajada aún mayor todo se va a hacer más desparejo y el campeonato va a terminar siendo cada vez más un mano a mano. Es algo para tratar con calma, todos estamos en situaciones apremiantes y tenemos que sentarnos a negociar”.

A Tucci le seduce que se implemente un sistema como el de la Superliga Argentina. “Es una liga profesional y los dineros se reparten entre los clubes con criterios razonables ya que el club que percibe más no puede llevarse dos veces más del que percibe menos. Además, la AFA se lleva su parte. Es un modelo a seguir porque es justo y equitativo”, reflexionó.

Sobre la Superliga, ambos se mostraron afines a su implementación, tal como están trabajando ya los grandes del fútbol uruguayo.

Tucci dijo: “Es algo interesante pero para trabajar con tiempo, creo que ahora es el momento de poner la casa de la AUF en orden”.

Jablonka, por su parte, manifestó: “Me llama la atención que a Defensor nadie lo ha llamado por el tema. Salvo que lo estén pensando para que sea un torneo de dos fechas de Nacional con Peñarol y Peñarol con Nacional creo que sería razonable participar a los demás clubes. A Defensor le puede interesar siempre y cuando se le informe de qué se trata y no que se lo invite a participar cuando ya esté todo negociado”.