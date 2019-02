Hija de Omar Gutiérrez, molesta con Nazarenos, no quiso "formar parte del circo"

La comunicadora María Clara Gutiérrez, hija de Omar Gutiérrez, expresó su descontento con el grupo de parodistas carnavaleros Nazarenos, que en su espectáculo de este año recrean la historia de vida de su padre, fallecido el año pasado. La conductora de Pipí Cucú en Radio Nacional aseguró que los responsables del grupo no la invitaron a verlo, aunque destacó los elogios que el show recibió de parte del público y los comentaristas especializados.

Durante la emisión de este miércoles 13, el día posterior a la actuación de Nazarenos en el Teatro de Verano en el marco de la primera rueda del concurso oficial, una oyente consultó a Gutiérrez por el espectáculo y en particular, por el homenaje a su padre. María Clara Gutiérrez no asistió al teatro Ramón Collazo, aunque sí estaban presentes otros familiares del legendario comunicador, así como Luis Alberto Muhlethaler, "El colorado", su clásico acompañante.

Todos ellos abrazaron al final de la presentación a Aldo Martínez, el músico y actor que interpreta a Gutiérrez en el espectáculo de Nazarenos. Pero la hija del homenajeado no estaba entre ellos, y explicó las razones al aire. "No fui invitada", dijo, "después de que los llamé fui invitada, pero como en este caso María Clara actúa como piensa, los voy a ir a ver a un tablado, porque no necesito que me regalen la entrada. Voy a verlos a un tablado por mi cuenta, como se debe hacer, y no formar parte de un circo".

Gutiérrez aseguró que recibió comentarios positivos sobre la parodia, y que verá el espectáculo, que además tiene la bendición de la familia del conductor maragato. Aldo Martínez contó al diario El País: "Como yo lo conocía y ellos sabían que Omar me apreciaba, me dieron el apoyo".