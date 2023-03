La historia de denuncias contra Arévalo Ríos de su anterior familia: le reclaman US$ 60 mil de pensión

Egidio "el Cacha" Arévalo Ríos es reconocido en Uruguay como uno de los estandartes del Mundial de Sudáfrica 2010, en el que la selección nacional terminó en el cuarto puesto. Su dupla con Diego Pérez en el medio de la cancha se recuerda hasta el día de hoy como uno de los puntos claves para que Uruguay llegara a las instancias finales de la Copa del Mundo, y también para que luego obtuviera la Copa América de 2011 en Argentina.

Tres años antes de Sudáfrica, Arévalo comenzó una disputa legal que sigue 16 años después con su exesposa, Carla Vidal, quien le reclama desde su separación el pago de una pensión alimenticia a sus primeros dos hijos, denuncia por la que se ordenó el cierre de fronteras para el futbolista en varias oportunidades, informó El País y confirmó a El Observador Franciso Miró, uno de los abogados de la familia. Según la defensa de la familia, Arévalo le debe a su expareja US$ 60 mil.

Todo comenzó en 2007, meses después de que el futbolista fuera transferido de Peñarol a Monterrey de México. Según relató Miró, el futbolista se mudó a México con Vidal y sus dos hijos, pero a los pocos meses la pareja se separó y "ella debió volver de México a Paysandú". Allí la mujer comenzó un reclamo judicial para que el deportista le pagara una pensión alimenticia por sus dos hijos.

"Al principio" Arévalo realizó los pagos correspondientes, pero al poco tiempo dejó de pagar. Durante años la familia solo pudo interponer "medidas cautelares" que retenían los ingresos que el futbolista recibía en Uruguay, por ejemplo, a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El primer fallo fue en 2019

En abril de 2019, mientras el futbolista jugaba en el Deportivo Municipal de Perú, la justicia falló a favor de Carla Vidal, y ordenó al "Cacha" a pagar una pensión de US$ 2.000 mensuales. Ambas partes también acordaron que Arévalo pagara alrededor de US$ 115 mil de los US$ 200 mil que le debía a la familia y que estaban retenidos, y el dinero restante fue liberado para el deportista.

Con la plata que le liberaron a la mujer, continuó Miró, ella compró una casa.

Al principio Arévalo Ríos pagó lo que le correspondía, pero en marzo de 2020 depositó solo US$ 250 y luego dejó de pagar. Vidal pudo acceder al dinero de ese mes y los dos siguientes gracias a una liberación de fondos.

En paralelo, la situación económica de la familia denunciante empeoró, al punto que llegaron a cortarle la luz de su casa. Hoy en día los hijos viven en Paysandú con su abuela, debido a los problemas económicos de la madre, que cobra $ 16 mil al mes y tiene otro hijo de 3 años.

Los nuevos fallos contra Arévalo

Cedida a El Observador

Capturas de pantalla del Instagram de Arévalo Ríos usadas como prueba de su estilo de vida por la defensa de Carla Vidal

El "Cacha", quien se encuentra sin club desde mitad de 2022 (jugó por última vez en el club Sacachispas de Guatemala), pidió a principios de 2020 reducir la pensión de US$ 2.000 mensuales que la justicia le ordenó pagar en 2019 a un 25% del dinero que le exigieron abonar, debido al nacimiento de su segundo hijo con su segunda esposa, una mujer mexicana de nombre Karla Gutiérrez, ya que su único ingreso era el sueldo que recibía en el club uruguayo Sud América.

En setiembre de 2020 Arévalo pidió una nueva reducción porque había rescindido su contrato en Sud América "y por lo tanto se encontraba '…desempleado, sin trabajo, ni ingreso alguno'", y solicitó pasar a pagar 1 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) –$ 5.660 a precio de 2023–.

Según informó El País, este pedido fue notificado a Carla Vidal en febrero de 2023, luego de distintos problemas administrativos por los cambios de residencia de los hijos de Montevideo a Paysandú. Los abogados de la familia rechazaron la solicitud de Arévalo con la prueba de que el futbolista continúa viviendo con un nivel de vida alto en México, y pidieron un nuevo cierre de fronteras para que el futbolista pueda garantizar el pago de su pensión ante la justicia.

"Los incumplimientos de Arévalo Ríos no sólo han sido económicos sino que desde el año 2006 ha hecho un abandono absoluto de sus hijos, negándose a verlos y/o a tener contacto alguno con ellos. Tal es así que en varias entrevistas de prensa los ha rechazado públicamente, manifestando que sus únicos hijos son los que tiene en común con su actual pareja. Esta situación ha provocado gran angustia en sus hijos, siendo su madre el único sostén", relata la contestación al pedido de reducción de Arévalo, presentado en febrero de 2023, al que accedió El Observador.

Una denuncia penal y dos cierres de frontera

PEDRO UGARTE / AFP

Egidio Arévalo Ríos (derecha) celebra un gol de Uruguay en Sudáfrica 2010 junto a Walter Gargano (izquierda) y Álvaro Pereira (centro)

En febrero de 2021 Arévalo fue denunciado penalmente por su anterior familia por un "incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad".

La defensa de Carla Vidal se amparó en el artículo 279-Bis del Código Penal, que establece que: “El que intencionalmente omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, la tutela, la curatela o la guarda judicialmente conferida, poniendo en peligro la salud física, psíquica o emocional de las personas a su cargo, será castigado con pena de tres a doce meses de prisión".

Hay dos medidas cautelares de cierre de fronteras en Uruguay en contra de Arévalo, una dispuesta en el ámbito penal por el incumplimiento de deberes de la patria potestad, y otra en el ámbito civil solicitada por la defensa el mes pasado –que aún no está vigente–.

Según Miró, el cierre de fronteras solicitado en el plano penal implica que Arévalo "no puede salir del país sin declarar" ante Fiscalía, y el del plano civil implica que el jugador "no se retire sin prestar garantías suficientes" del pago de su pensión.

La situación económica del "Cacha"

Cedida a El Observador

Desde la sentencia de 2019, Arévalo sostiene que no tiene "la capacidad económica para hacer frente a las pensiones a las que él se había comprometido (y a las que está obligado)", pero la defensa sostiene que el futbolista siguió "manteniendo un alto nivel de vida con su nueva pareja y el hijo que tuvo con ella –todavía no había nacido el segundo hijo de la pareja–", según se lee en una denuncia penal que presentaron por incumplimiento de los "deberes inherentes a la patria potestad" en febrero de 2021.

Como prueba de sus ingresos, los abogados presentaron 53 capturas de pantalla de publicaciones en las redes sociales del "Cacha", en los que muestra diversos regalos a sus hijos, autos nuevos, una casa que definen como lujosa, y cenas en restaurantes. Además, con esas capturas también muestran que el deportista tenía trabajo cuando dijo que estaba desempleado.

El escrito de febrero argumenta que los primeros hijos "tienen los mismos derechos que sus hermanos, y Arévalo Ríos las mismas obligaciones para con ellos, por lo que resulta totalmente injustificado y alejado a derecho que la Sede haga lugar a la reducción planteada, más aún cuando el obligado –pese a lo que falsamente manifiesta– tiene la capacidad contributiva para poder asegurarles un buen pasar".