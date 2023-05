La historia de Peiton, la niña con un tumor único en Uruguay que necesita US$30 mil para operarse

Peiton Gutiérrez Andrada tiene nueve años, y tras unos meses de problemas de vista y mucho dolor de cabeza, fue diagnosticada con un tumor intracraneal, único en el país. En la Médica Uruguaya, donde se atiende la niña, no tienen experiencia con casos similares. "Nunca vieron, es un caso muy raro", cuenta la madre de la niña a El Observador, Raquel Andrada.

Sin embargo, desde la sociedad médica contactaron a un neurocirujano brasileño que va a operar a la niña en Uruguay. El problema es que la familia debe pagar un total de US$ 30 mil que cobra el médico.

Por lo tanto, se compartieron algunas cuentas y colectivos donde se puede donar, como en el Brou, Abitab, RedPagos y Mercado Pago:

Cedida a El Observador

Afiche para donar a Peiton Gutiérrez

La historia de Peiton

La madre de la niña, Raquel Andrada, notó hace casi dos años que tenía un ojo un poco desviado y a veces hacía una especie de guiño. La llevó a consultas, le hicieron estudios, pero no le encontraron nada. Peiton seguía haciendo vida normal. Incluso "era una de las mejores atletas".

Pero en diciembre de 2022 "comenzó con muchos dolores de cabeza". "Había que irla a buscar a la escuela porque se sentía mal". Desde entonces "hasta ahora se ha pasado acostada", cuenta Andrada.

En enero comenzaron a viajar a Montevideo para hacerle más estudios. En marzo le hicieron la primera resonancia "y ahí salió la lesión". El tumor está "localizado sobre la frente hacia la nariz". "Eso es lo raro, la localización", explica la mujer. Hace más difícil la operación. Imposible para Médica Uruguaya. Afecta además los "nervios ópticos". La niña ya casi no ve. Pero también "ya tiene afectado el tema del gusto, del olfato", lo que le quita ganas de comer.

En marzo y en abril le hicieron dos biopsias. Ambas las realizó un otorrinolaringólogo dirigido por neurocirujanos. Es decir, las hicieron por la nariz. La primera dio resultados buenos. A la familia le dijeron que el tumor era benigno, algo inflamatorio; no era cáncer. La niña recuperó parte de la vista. Lo único fue que le quedó una fístula "que perdía líquido cefalorraquídeo por la nariz".

Sin embargo, en la segunda biopsia "salió que estaba peor" el tumor. Además, con el proceso "el ojito derecho quedó más comprometido y quedó una lesión importante". Así la niña quedó prácticamente ciega.

La familia ya había pedido que desde Médica Uruguaya los dirigieran a alguien que tuviera experiencia. "Se negaron, dijeron que el procedimiento que iban a hacer estaba bien, sacar otra biopsia porque no habían tenido un diagnóstico", sostiene Andrada.

Pero tras el mal resultado de la biopsia de abril, cambiaron de opinión. "Hace unos 15 días más o menos tuvimos una junta médica y ellos decidieron que desde la Médica Uruguaya no podían hacer más nada. Que lo que sí podían eran consultar a un médico de Brasil para que viniera, pero que lo teníamos que pagar nosotros", narra.

Luego "se demoraron con todo el tema", asegura la mujer, que trabaja como funcionaria policial. "Yo conseguí el número del neurocirujano del Brasil y lo llamé. Él más o menos ya estaba al tanto del caso de Peiton y dijo que venía el 24 de junio y que nos cobraba US$ 30 mil porque la Médica Uruguaya no te cubre nada. Lo único que presta es el lugar físico".

Cedida a El Observador

El médico de Brasil

"Este médico es experto en operar en la base del cráneo", dice la madre de Peiton.

Según le dijeron desde Médica Uruguaya, tuvieron una reunión por zoom con él, y no logra dar un diagnóstico tampoco". "Tampoco nos dan seguridad de que ese médico pueda sacarle todo", dice Andrada.

Sin embargo, la mujer quiere primero hablar al respecto ella misma con el neurocirujano. Ya tuvieron algunas conversaciones y, pese al portugués, le puede entender.

El doctor vendrá a Uruguay el 24 de junio para operar a la niña y cobrará US$ 30 mil.

"Yo he ido a otros lugares, he pagado las consultas, hay padres que me estaban ayudando a consultar", afirma Andrada. "Las opciones que nos aparecen son ir a Brasil, pero los costos son de US$90-100 mil solamente para la intervención y la internación. Si no contamos ahora con 30 mil para traer un neurocirujano, menos vamos a tener eso", explica.

"Hace dos días nos llamó otra junta médica para evaluar el panorama. Como institución dicen que para dejar como que hicieron algo y dejarlo escrito, es que nos ofrecen en estos días intervenirla quirúrgicamente por el cráneo, intentar sacar un 20% del tumor para ver si pueden salvar la vista derecha. Y que cuando venga el 24 el neurocirujano del Brasil la vuelva a abrir para sacarle lo que quedó. No sé en qué cabeza le cabe a ellos que nosotros podemos autorizar esta barbaridad".

Pedido de ayuda

Mientras la niña estuvo internada en Médica Uruguaya estaba deprimida. No quería comer, tomar la medicación o abandonar la cama.

Sin embargo, gracias a que Andrada es policía, la Caja Policial le está pagando el Círculo Policial, edificio donde se puede quedar la familia de Cerro Chato.

En la localidad que abarca los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres sigue viviendo la hermana de 13 años de Peiton. Pero la niña de nueve no puede seguir allí. "Allá tampoco tenemos una emergencia ni nada. No hay block quirúrgico", dice Andrada. El viaje a Montevideo "es de tres horas y media".

Pero ahora, en el Círculo Policial, ahora Peiton está de mejor humor. De alta transitoria, ayuda a cocinar, a bañarse, acompaña al supermercado y se compra golosinas. De todas formas, la niña de nueve años sigue "constantemente sufriendo dolor".

Cedida a El Observador

Cómo ayudar a Peiton

"Llamé al Fondo Nacional de Recursos. Me dicen que el médico tratante es el que tiene que hacer una carta y dirigirse al Fondo Nacional de Recursos y ver si entra en alguna de las enfermedades que hay. No se sabe si lo van a aprobar. Nosotros no tenemos tiempo de documentación, de pasar mails, de llevar papeles. Yo tampoco he tenido la oportunidad de moverme porque estoy con ella", dice Andrada.

La mujer espera también ayuda por parte del Ministerio del Interior, pero por ahora no la ha tenido. Aun así destaca que "gracias a Dios" no le "tocan el sueldo". "Estoy con la licencia extraordinaria hasta el 31 de mayo, después me descuentan la anual y después presentaré una médica. No sé. Pero a mi hija no la voy a dejar", asegura.

El padre de la niña no está trabajando. Al hombre le pagan por hora y el patrón lo está ayudando, pero "no es lo mismo". La pareja recibió ayuda también con sus gastos a través de colectivos.

En Cerro Chato "van a hacer una olla, una telemaratón y una actividad artística", dice Andrada. También hay rifas.

También se puede ayudar a las siguientes cuentas: