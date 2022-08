La historia del reloj que Nasazzi le regaló al Indio Arispe y que reluce en una barbacoa del Cerro

"El valor de este objeto es invaluable: perteneció a dos campeones del mundo", cuenta Juan Carlos Borteiro, exfutbolista de Rampla Juniors que en la barbacoa de su casa en el Cerro tiene un reloj de pared que era propiedad de José Nasazzi y que en la década de 1930 se lo obsequió a Pedro "El Indio" Arispe, un símbolo histórico de los picapiedras.

La máquina se llama Junghans, una marca de relojes fundada en Württenberg, al suroeste de Alemania, cerca de Baviera.

"Tengo la declaratoria realizada por una escribana que certifica mediante testigos que el reloj perteneció a Nasazzi y que este se lo regaló a Arispe", contó Borteiro a Referí.

Diego Battiste

La hija de Pedro Arsipe se lo entregó a Juan Carlos Borteiro

¿Cómo hizo el primer uruguayo de la historia en jugar en la Bundesliga (Alemania Aachen,1967-1968) para hacerse con el reloj? Así lo contó Borteiro a Referí: "Los exjugadores de Rampla y de Cerro nos juntamos en la cancha de la marina e íbamos a todos a jugar juntos: Ruben Soria. Miguel De Britos, Domingo Pérez y su hermano José, José Luis Da Rosa, Roberto Silva, yo, y el Negrito Bello, como para despuntar el vicio. Somos todos amigos a pesar de haber sido rivales en la cancha".

Borteiro, el primer uruguayo en la Bundesliga

"Yo lo pasaba siempre a buscar al Negrito Bello. Un día estaba lloviznando y la hija del Indio Arispe me dijo que pasara, que estaba al fondo, en el galpón. Ahí vi que en un estante había un reloj de madera de pared, le pregunté qué hacía ahí y me dijo que Nasazzi se lo había regalado a su padre y que hacía muchos años que está ahí. 'Si lo querés te lo regalo', me dijo. Y me lo llevé", reveló.

Borteiro estuvo un largo tiempo buscando poner el reloj en funcionamiento. "En el barrio vivía un hombre que debe ser uno de los pocos en el país, o el único que arregla relojes de iglesias y catedrales. Sabía que vivía cerca de la cancha de Verdirrojo. Lo fui a buscar pero se había mudado y nadie sabía dónde estaba viviendo. Un día salgo a la vereda de casa y lo vi en la esquina. Se había equivocado de día de feria y lo encontré de casualidad. Le dije que tenía el reloj. Lo desarmó, me dijo que llevara a un carpintero y me lo trajo funcionando".

Diego Battiste

El reloj en la barbacoa de Borteiro

"El reloj es la mejor máquina que vino en relojes de pared al Uruguay. Es de bronce y pertenece a una fábrica fundada en 1861 y el modelo es Württenberg B25", reveló.

"Sería bueno que el reloj fuera al Museo del Fútbol, pero no sé si sería aceptado porque no es un elemento de juego. Por ahora lo tengo en mi barbacoa, después el destino dirá, por ahora me gustaría conservarlo. También sería interesante que estuviera en la tribuna Olímpica del Centenario", dijo Borteiro.

Además de evocar la figura de Nasazzi por sus glorias futbolísticas, Borteiro también lo hizo con la figura de Arispe y fue él, en calidad de socio, quien presentó una moción bajo la presidencia de Ignacio Durán para que al estadio Olímpico se le agregara como parte del nombre Pedro Arispe.

Diego Battiste

Es de bronce y la estructura de madera se hizo a nuevo

"Fue una moción merecida totalmente. Además de ser dos veces campeón olímpico y ayudante técnico del Mundial de 1930, campeón sudamericano en 1924 y campeón uruguayo de 1927 con Rampla Juniors, y de la Copas Lipton y Newton, que Nacional se lo llevó a una gira, es el jugador con más títulos ganados del club y se hizo justicia como con Nasazzi y Obdulio Varela que tienen sus nombres en estadios. Arispe era capitán de Uruguay cuando Nasazzi no jugaba y el nieto pintó su imagen en el muro de estadio de Rampla. Cuando se reinauguró, tras el cambio de nombre, Ignacio Alonso le entregó una plaqueta a sus familiares, ahora después de la pandemia".

Diego Battiste

El estadio Olímpico Pedro Arispe