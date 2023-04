La impactante cifra millonaria que pagaron por unas zapatillas de Michael Jordan

Un par de zapatillas que llevó Michael Jordan en un encuentro de la famosa temporada "The Last Dance", en 1998, fue vendido por US$ 2,2 millones en una subasta on line, un récord para este tipo de artículos deportivos, anunció este martes la casa de remates Sotheby's.

Leé también Caso Valverde: el detalle que puede complicar al uruguayo que contó el presidente de LaLiga de España Se trata de las Air Jordan 13 de la estrella del baloncesto que llevó en el segundo partido de las Finales de la NBA de 1998 de la famosa temporada de "El último baile", informa la casa de subastas. AFP Las zapatillas récord de Michael Jordan Sotheby's asegura que es uno de los "artículos más significativos de su célebre carrera y de su último año con los Chicago Bulls". AFP Las zapatillas récord de Michael Jordan AFP