La imperdible anécdota que contó Riquelme sobre Gaitán, el nuevo refuerzo de Peñarol

Este lunes se viralizó una imperdible anécdota que vivió Nicolás Gaitán, el último refuerzo que contrató Peñarol, en su pasaje por Boca Juniors con su compañero y amigo Juan Román Riquelme.

@Benfica

Maximiliano Pereira y Nicolás Gaitán celebrando uno de los cuatro títulos que consiguieron juntos en Benfica

El actual vicepresidente de Boca Juniors, contó lo que les sucedió hace siete años en un encuentro con los xeneizes, el día que Gaitán se iba a jugar a Benfica de Portugal, donde fue compañero de Maxi Pereira y con el que ya ganó cuatro títulos.

Boca no jugaba por nada, pero Gaitán, pese a que ya se había hecho el pase a Europa, quiso jugar un último partido para recibir el aplauso de La Bombonera.

El presidente del club, Jorge Ameal, no lo dejaba. Tenía miedo que sufriera alguna lesión y que el club se perdiera el dinero del pase.

Gaitán insistió para jugar y lo aprobaron.

El acuerdo al que había llegado era que en pleno segundo tiempo, el ahora jugador de Peñarol fuera sustituido para recibir la ovación del estadio de Boca.

Pero como contó Riqulme en esta anécdota, el partido se complicó porque el técnico tuvo que realizar dos variantes en el primer tiempo debido a que dos compañeros se habían lesionado. Solo quedaba un cambio por hacer.

AFP

Nicolás Gaitán jugando con Boca ante Defensor Sporting en la Copa Libertadores 2009; aquí marca al uruguayo Rodrigo Mora

Poco después, el propio Riquelme se lesionó la rodilla. "Dije 'algo me pasó'. Me fui a hacer ver por el kinesiólogo y el médico, y me dijeron 'salí'. Yo les contesté: 'Yo no salgo ni en pedo'. Vino el entrenador y me dijo: 'Tenés que salir porque tenés mal la rodilla'", comentó el exfutbolista en una entrevista con Alejandro Fantino.

Y la nueva contestación de Riquelme fue demostrativa de lo que él sentía por Gaitán: "No me saque. Usted ya hizo dos cambios, Gaitán jugó hoy para que la gente lo aplauda. Yo termino muerto el partido, pero a Gaitán la gente lo aplaude. Y me quedé en la cancha. Después del partido, me enteré que yo tenía roto el menisco. Después me operaron".

El entrevistador le indicó: “¡Te inmolaste por Gaitán!”. Y Riquelme le contestó: “¿Y qué querés? Si lo quiero como a un hermano. Yo por mis compañeros hago cualquier cosa. Después termina el partido y si no tengo relación con vos, no te doy bola. Separo las cosas. Adentro de la cancha somos hermanos”.

Aquí se puede ver la entrevista en la que Riquelme habla de Gaitán: