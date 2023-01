La Intendencia de Montevideo explicó las razones detrás de suba del precio del boleto y del estacionamiento tarifado

La Intendencia de Montevideo (IM) explicó las razones por las que decidió subir los precios del boleto (con tarjeta y efectivo) y del estacionamiento tarifado en la capital. Según señaló el director de Transporte, Pablo Inthamoussu, el país atraviesa “la peor crisis en la historia del transporte”.

El jerarca precisó que a raíz de la pandemia el Sistema de Transporte Metropolitano (STM) “perdió 220 millones de boletos” en tres años, lo que se traduce (en “números gruesos”) en US$ 220 millones. Este monto se “evapora de la caja del sistema de transporte”, indicó.

El aumento que fijó la IM es de $ 3 para el boleto con el uso de la tarjeta STM (pasa a costar $ 42), de $ 4 para el pago en efectivo (pasa a costar $ 52) y, en el caso del tarifado, pasará a costar $ 24 la media hora y $ 48 la entera. En el caso del boleto, la medida entrará en vigor a partir de este jueves 5 de enero, mientras que el tarifado será a partir del lunes 16.

Como segundo motivo detrás de la suba del boleto, Inthamoussu apuntó a la suba en los precios: “Todo el sistema de transporte está en una economía donde los precios se modifican. Con el transcurrir del año los precios van aumentando. Hay una cuestión en la economía que es la inflación que nosotros no dominamos, y los precios cada tanto se tienen que actualizar", aseveró en rueda de prensa.

De todas formas, reconoció que el subsidio al gasoil permite "estabilidad y previsibilidad” en el sistema.

Al ser consultado sobre si el aumento del precio no implicaría una reducción mayor de la venta de tickets, Inthamoussu respondió que "esa variable siempre está” y sostuvo que el precio del boleto “es una variable importante para tratar de seguir recuperando la demanda”. No obstante, la intendencia no puede “sostener los costos del sistema con recursos que no existen", sentenció.

"Hemos tenido que sostener el sistema porque ha habido que garantizar el servicio. Durante estos tres años ha habido asistencia externa del gobierno nacional y de la intendencia, además los trabajadores cedieron salario y las empresas sus ingresos. Esos cuatro componentes es hora de empezar a recomponerlos ", manifestó el director de Transporte de la IM.

A su vez, justificó también la modificación en el precio del estacionamiento tarifado en los barrios Centro, Cordón y Ciudad Vieja.

“Hace tres años que no subía y, en este caso, reflejamos uno de los tres años” con el aumento, argumentó. “Estamos incrementando la tarifa en un porcentaje equivalente al IPC de un año”, añadió.