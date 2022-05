La inversión industrial creció levemente en el primer trimestre

La inversión industrial en maquinaria y equipos aumentó 1% en el primer trimestre de 2022 respecto al último trimestre de 2021 pero cayó 21,5% respecto al mismo trimestre de ese año. Por su parte, la inversión pública se mantiene estancada.

Según el último el Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos (IMEQ) publicado por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), el IMEQ descendió 21,5% respecto al mismo trimestre del año pasado mientras que, al compararlo con el último trimestre de 2021 y excluyendo efectos estacionales e irregulares, creció 1%. Esta es una tendencia a la baja que se viene observando desde los últimos dos trimestres de 2021, según la CIU.

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

En enero-marzo de 2022, el IMEQ general de la economía registró un crecimiento del 30,7% en la comparación interanual. Al excluir del análisis a las empresas localizadas en zonas francas, la inversión en maquinaria y equipos de la economía registró un aumento de 24,2. Si se excluyen los factores estacionales e irregulares, en el primer trimestre del año, el indicador también creció respecto al trimestre inmediato anterior (7,4%).

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

La empresa que más realizó inversiones en maquinaria y equipos fue la tabacalera Monte Paz con unos US$ 3,2 millones, seguida de la constructora Dank con US$ 2,3 millones y la farmacéutica Iclos Uruguay con US$ 2 millones.

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Sector privado

En enero-marzo de 2022 el IMEQ del sector privado creció respecto al año anterior (29,5%). Si se excluye la inversión en maquinaria y equipos de las empresas localizadas en zona francas el crecimiento interanual fue de 22,4%. En términos desestacionalizados, en el primer trimestre del año, el indicador se incrementó 9,4% respecto al último trimestre de 2021.

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Sector público

El IMEQ del sector público creció 45,3% respecto al primer trimestre de 2021. Excluyendo factores estacionales e irregulares, y en comparación al período inmediato anterior, el IMEQ creció 13,2% en el primer trimestre de 2022. A pesar de este incremento, desde la CIU sostienen que la inversión pública en maquinarias y equipos se mantiene en niveles históricamente deprimidos.

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Entre las importaciones del sector público en el primer trimestre de 2022 se destacan las realizadas por Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez por unos US$ 17,2 millones. Por otro lado, la telefónica estatal Antel realizó importaciones por un total de US$ 9,6 millones.