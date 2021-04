La Joya Hernández marcó su primer gol con la camiseta de Fluminense

Abel "La Joya" Hernández marcó este domingo su primer gol con la camiseta de Fluminense, club al que llegó procedente de Inter de Porto Alegre y con el que debutó el jueves por Copa Libertadores ante River Plate ingresando a los 74' por Fred.

Hernández, de 30 años y con la número 32 en la espalda, metió el 1-0 de penal ante Madureira por el Carioca en el estadio Maracaná. Su equipo goleó 4-1.

El ex Central Español anotó 6 goles en 31 partidos con la camiseta de Inter y ahora inició una nueva etapa en otro grande del fútbol brasileño.

Además, se mostró feliz de marcar en un estadio mítico como el Maracaná.

En Italia

Juventus dejó dos importantes puntos por el camino en su aspiración de clasificar a la Liga de Campeones 2021-2022 al empatar 1-1 en su visita a Fiorentina.

Martín Cáceres fue titular y tuvo varios mano a mano con Cristiano Ronaldo. Fue amonestado a los 61'. Maximiliano Olivera estuvo en el banco de suplentes.

Vincenzo Pinto / AFP

Martín Cáceres le frena el paso a Cristiano Ronaldo

En Juventus, Rodrigo Bentancur fue titular y jugó los 90'. Dusan Vlahovic hizo el gol de la Fiore y Álvaro Morata el de la Juve que se expuso a ser alcanzado por Napoli que el lunes visita a Torino.

EFE/EPA/Claudio Giovannini

Rodrigo Bentancur va al piso ante Dusan Vlahovic

Cagliari, con Diego Godín y Nahitan Nández de titulares y con Gastón Pereiro afuera de la convocatoria, visita a Roma.

En la Lega Pro1, la serie C, César Falletti marcó de penal para Ternara que venció 4-2 a Monopoli de visitante. Su equipo está primero en el Grupo C y el uruguayo, ex Cerro lleva 17 goles en la temporada y es el segundo máximo anotador detrás de su compañero de equipo Anthony Prtipilo (18).

En España

Damián Suárez, Mathías Olivera y Mauro Arambarri fueron titulares en el triunfo visitante de Getafe, 2-0 sobre Huesca por la 32ª fecha de LaLiga, en España. Suárez y Arambarri terminaron amonestados.

Con ese triunfo el azul se aleja del descenso. Erick Cabaco sigue al margen por lesión.

En Huesca, Gastón Silva estuvo en el banco de suplentes.

En el triunfo de Barcelona de visitante sobre Villarreal (2-1), Ronald Araújo entró a los 88' por Sergio Busquets.

En el triunfo de Celta, 1-0 sobre Osasuna, no estuvo a la orden el juvenil Lautaro De León, quien no juega desde el 5 de enero, por Copa del Rey y la última vez que fue al banco en LaLiga fue el 8 de enero.

En el ascenso, por la 36ª fecha de LaLiga 2, Girona le ganó de visitante 1-0 a Real Oviedo con Sebastián Cristóforo titulr y Cristhian Stuani entrando a los 58'. Santiago Bueno estuvo afuera por suspensión. El equipo quedó a un punto de la zona de playoffs.

En Almería, Brian Rodríguez entró a los 70' y su equipo, que está tercero en zona de playoffs, empató 1-1 en su visita a Mirandés.

Desde su llegada al ascenso de España, desde Los Angeles FC de la MLS, el ex Peñarol lleva 11 partidos jugados siendo titular solo en cuatro.

En Argentina

El próximo rival de Montevideo City Torque por Copa Sudamericana, Independiente, empató 0-0 en su visita a Unión de Santa Fe por la 11ª fecha de la Superliga Argentina. El golero Sebastián Sosa fue titular y su suplente Renzo Bacchia, ambos ex Peñarol.

Con gol de Matías De los Santos, exzaguero de Danubio, Vélez Sarsfield le ganó agónicamente 2-1 a Lanús como visitante.

Miguel Merentiel fue titular en Defensa y Justicia que perdió de local 1-0 con Arsenal donde no fue de la partida Jonathan Candia.

En México

El sábado, Jonathan Rodríguez volvió a anotar en Cruz Azul, líder del torneo Clausura, que venció 3-2 a San Luis de Leonel Rocco donde jugó Camilo Mayada.

EFE/ Carlos Ramírez

Jonathan Rodríguez festeja, Camilo Mayada lo sufre

El ex Peñarol marcó de penal a los 22'. También jugó Ignacio Rivero que entró a los 81'.

Cabecita lleva 22 goles en 34 partidos en la temporada 2020-2021 en México. En el Clausura está segundo en la tabla de artilleros con 9 conquistas.

Ese mismo día Tigres le ganó a Monterrey 2-1. Nicolás López entró a los 53' y Leonardo Fernández se quedó en el banco de suplentes.