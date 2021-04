El precio de la lana en Australia alcanza la mayor suba semanal desde febrero

La fuerte demanda y firmeza de precios por lanas finas impulsan una vez más el precio de la lana en Australia y los más de US$ 10 por kilo parecen consolidarse.

El 28 de abril el Indicador de Mercado del Este (IME) subió por cuarta semana consecutiva y promedió US$ 10,34 por kilo base limpia, suba de 23 centavos respecto a la cotización de la semana anterior, alcanzando el mayor precio y aumento semanal desde mediados de febrero.

Si se compara con el precio de fines de la zafra pasada, las cotizaciones están un 31% por encima.

Todas las categorías aumentaron sus cotizaciones respecto a la semana pasada, pero las que “movieron la aguja” fueron las lanas super finas, finas y medias, segmentos que van de las 16,5 a las 22 micras.

En el mercado local la colocación sigue siendo muy limitada. Ricardo Stewart, presidente de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lanas e integrante del escritorio Romualdo Rodríguez, dijo a Blasina y Asociados que la concreción de negocios es esporádica y no se ve un incremento marcado en la demanda.

“Los precios en el mercado local se negocian lote a lote, dependiendo del volumen, finura y rendimiento, con preferencia por lanas por debajo de las 19 micras. Por encima, el mercado está muy trancado. La mayor concreción se da en lanas finas acondicionadas grifa verde y desde el año pasado las lanas certificadas –ya sea orgánico o RWS– logran un diferencial de precios”, indicó el consignatario.

Los negocios concretados y recabados por el SUL la semana pasada indican precios de US$ 7 por lanas orgánicas grifa verde de 21,3 micras y de US$ 5,50 por lanas de la misma finura pero sin certificación. Por lotes de lanas más gruesas, en 23,5 micras grifa amarilla se pagaron US$ 4 y US$ 3,30, sin acondicionar.

Juan Samuelle

Pocos negocios por lanas medias o gruesas.