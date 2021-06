La lana se despega y alcanza máximos de un año y medio

El precio de la lana en Australia sube por quinta semana consecutiva, cruzando la referencia de US$ 11 por kilo por primera vez desde el 16 de enero de 2020. Una fuerte demanda de China y una revitalización de las compras indias y europeas proporcionó el impulso.

En la subasta del 17 de junio, el Indicador de Mercado del Este (IME) alcanzó los US$ 11,03 por kilo base limpia, 26 centavos o 2,3% más que la semana pasada. Si se compara con el precio a fines de la zafra pasada, las cotizaciones están un 40% por encima.

Todos los tipos y descripciones de lanas en oferta mejoraron sus valores entre un 0,5% y 7,5% respecto a la semana pasada, con excepción de las lanas de 30 micras, dado que se mantuvieron estables.

“Es la primera vez desde que la pandemia frenó al mercado que se alcanzan niveles de precios similares a los que había previo al covid-19. El interés por parte de los compradores fuera de China se mantuvo, pero fueron las marcas chinas las que salieron a la luz y provocaron el auge la semana pasada”, indicó el análisis semanal elaborado por Australian Wool Innovation.

En el mercado local se incrementa la cantidad de negocios concretados, con mayor fluidez y demanda por lanas finas, aunque a valores similares respecto a las últimas semanas.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana reportó negocios esta semana por lanas de 19 micras con grifa verde a US$ 6,8 por kilo, por lanas de 20 micras a US$ 6,30 y señaló que en lanas de 21 micras se alcanzaron los US$ 6,05 por kilo.

En el caso de las lanas de 23 a 24 micras los negocios fueron de US$ 4,5 y US$ 3,80 por kilo, respectivamente.

Mientras tanto, las lanas más gruesas se ubicaron entre US$ 2 y US$ 2,40 por kilo.