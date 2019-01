La lesión del director escénico de la murga La Croata en plena actuación

Cuando faltaban pocos minutos para concluir la actuación de la murga La Croata, el primer conjunto en debutar este lunes en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas en el Teatro de Verano, sucedió algo frecuente en contiendas deportivas pero no durante un espectáculo de carnaval: en medio del canto de retirada se lesionó el director escénico del conjunto.

Santiago Vodanovich, de 22 años, estaba cumpliendo uno de sus sueños: actuar en el Ramón Collazo (el templo de los carnavaleros) por primera vez junto a su padre, Gustavo –director del conjunto–, cuando el destino le deparó un obstáculo inesperado.

Tras una de las varias piruetas características de los directores escénicos de murga, luego de uno de los saltos y al caer se sacó la rodilla del lugar.

“Me pierdo casi todo el carnaval. No sé qué pasará, hace pocas horas de esto y la verdad es que quiero que el tiempo pase y ver primero cómo estoy dentro de una semana y media”, dijo Vodanovich a El Observador. Es que el artista desea volver a la murga cuanto antes y estar en la actuación de la segunda rueda del concurso.

En un momento de distensión durante una charla donde predominó la tristeza por el mal momento, admitió que ahora se transformó en hincha del conjunto “desde abajo del escenario” y al mismo tiempo en "hincha de la lluvia". Es que de la ocurrencia de algunas suspensiones de etapas por precipitaciones dependerá que su sueño de volver en este mismo concurso se cumpla.

Vodanovich observó el momento de la lesión en la mañana de este martes en la emisión que VTV hace en diferido de los espectáculos del Teatro de Verano y así lo recordó a El Observador: “Como lo había hecho muchas veces en la actuación, salté muy alto, pero caí descolocado, como que no sentí la rodilla al apoyar la pierna, por eso tropecé. Traté de pararme y no pude. Después, como que la rodilla se acomodó y me puse de pie, pero no podía caminar. Me fui hacia adelante del coro e intenté seguir, pero no pude y rengueando no tuve otra que salir del escenario y me quedé al costado, sentado solo en la escalera por donde se baja al terminar la actuación, esperando que mis compañeros terminen la retirada. No podía creer que me hubiera pasado eso”, relató.

Fue un momento tenso en el Teatro de Verano. Por un lado, con óptimo profesionalismo, el resto de la murga no titubeó y siguió adelante completando el espectáculo. Por otro, el público priorizaba observar al joven murguista, dolorido a un costado del escenario en una zona bien visible para todos, sin saber a esa altura cuál era la entidad de la lesión. Concluido el show Vodanovich recibió el saludo de sus compañeros en tanto ellos iban bajando hacia la platea y mientras aguardaba ser atendido por los médicos.

Este martes al mediodía, en su hogar, el director escénico de La Croata cumplía con el reposo absoluto indicado por los médicos, con algo más de dolor que en la noche del lunes, cuando estaba con el cuerpo caliente y todo era una leve molestia.

Recordó que tras el suceso fue trasladado en silla de ruedas hacia la zona posterior del escenario, donde fue atendido en el local de Emergencia 1727 –la empresa que actúa cuando hay cualquier situación sanitaria adversa que se presente tanto en los carnavaleros como en el público que concurre al Teatro de Verano–. Allí estuvieron autoridades de Daecpu (la gremial de los directores de conjuntos de carnaval) y de la Intendencia de Montevideo, quienes tienen responsabilidades organizativas en el concurso.

Esa misma noche el director escénico de La Croata fue observado en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado), frente al Nuevocentro Shopping, donde le realizaron diversos estudios.

Tres semanas de reposo para un hincha de la lluvia

“Me dijeron que no hay nada de esguince o de fractura, no hay nada de eso por suerte, pero me recomendaron tres semanas de reposo”, dijo con tristeza, considerando lo que eso implica.

Santiago Vodanovich debutó este año en murgas, en el conjunto que dirige su padre, que logró un cupo entre los 20 elencos que compiten en la prueba de admisión de noviembre. Pero no es su primera experiencia en el concurso, dado que integró durante tres años el elenco de parodistas Los Muchachos.

Fuera del carnaval, se desempeña como pianista. Lo hizo seis años integrando la banda de El Gucci y ahora integra la banda de músicos del cantante Américo Young (ex vocalista de Los Negroni). Por lo tanto, por un tiempo también deberá ser reemplazado en esas responsabilidades y perderá ingresos, con las complicaciones del caso.

El día después

“Es una pena, con el viejo y los muchachos estamos muy entusiasmados con el espectáculo de la murga”, expresó. El show se denomina El día después y, básicamente, considera como eje temático la reconstrucción del mundo tras su destrucción, pero apelando a nuevos valores. En ese marco destacan el saludo inicial, la retirada y en el corazón de los 45 minutos del show dos cuplé, el de los cajeros automáticos que apuesta más al humor y el de los transexuales, reflexivo sobre los valores de esas personas.

Por el momento, la responsabilidad de dirigir a la murga sobre el escenario recaerá en manos de Germán Pirri, quien venía integrando la cuerda de primos. Y al coro de 13 miembros (a los que se añade el director y la batería completando los 17 autorizados en total por el reglamento) se le añadirá Leo Gazzo, inscripto como suplente.

A la tristeza que la lesión le produjo se le contrapone la alegría que está sintiendo “por el respaldo" de su familia, sobre todo su madre Nancy "que estuvo al firme siempre". También recordó a sus amigos, a los compañeros de la murga y a distintos colegas del palo que lo están llamando, como Jorge Velando de La Pregonera, comentó.

“Yo tengo claro, como me dicen todos, que lo primero es curarme bien para que esto no me vuelva a pasar. Nunca me había sucedido, solo había sentido algo en algún partido de fútbol cinco, pero nunca así. Igual ya quiero volver a estar arriba de los tablados, pero no me queda otra que por un tiempo ser el hincha Nº 1 de la murga”, reflexionó.

Antes de la lesión, previo al debut en el Teatro de Verano, La Croata se había presentado en siete tablados. Vodanovich, en pausa obligada por la lesión, seguramente se presentará en muchos más cuando esto sea una anécdota. Y es probable que sea en esta misma zafra carnavalera.