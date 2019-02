La Liga de la quita de puntos: Olimpia perdió dos

Olimpia fue sancionado este jueves con quita de dos puntos y cierre de siete fechas de su localía por el Tribunal de Penas de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

La sanción fue determinada a raíz de los incidentes ocurridos al final del partido del 11 de enero de este por la 18ª fecha del certamen.

En un final polémico, Sporting ganó 83-82 con un parcial de 8-0 en los segundos finales en donde Olimpia protestó enérgicamente un par de fallos en el cierre de la terna compuesta por Alejandro Sánchez Varela, Joaquin Silvera y Gastón Rodríguez.

Finalizado el partido, cuerpo técnico y algunos jugadores le protestaron a los jueces, uno de los cuales denunció haber recibido un golpe. Los jueces se retiraron increpados e insultados también por los hinchas.

El jugador Reque Newsome recibió una sanción de tres partidos.

El fallo no es apelable y Olimpia es el cuarto equipo sancionado con quita de puntos en lo que va del certamen.

Primero fueron sancionados Welcome y Verdirrojo por incidentes protagonizados por sus hinchadas a la salida del partido inaugural de ambos equipos en el certamen disputado en cancha de Welcome y que fuera suspendido por humedad. A ambos les dieron cuatro puntos de sanción y un cierre de ocho canchas.

Posteriormente fue sancionado Atenas con una quita de dos puntos y cierre de cuatro fechas de su cancha.

Este viernes, en partido correspondiente a la 24ª fecha del certamen, Olimpia será local contra Nacional en cancha de Larre Borges a la hora 20.30.

Así quedaron las posiciones

Nacional 38 (16-6)

Malvín 37 (16-5)

Urunday Universitario 37 (15-7)

Defensor Sporting 36 (14-8)

Hebraica Macabi 36 (13-10)

Olimpia* 35 (15 ganados, 7 perdidos)

Aguada** 35 (14-7)

Trouville 35 (13-9)

Goes 33 (11-11)

Biguá 32 (10-12)

Atenas* 27 (7-15)

Welcome*** 25 (6-17)

Sayago 24 (2-20)

Verdirrojo*** 20 (2-20)

* Atenas y Olimpia sufrieron quita de dos puntos

** Aguada y Atenas tienen pendiente un pico de 2.30 minutos por jugar, con Aguada 93-82 arriba en el marcador

** Welcome y Verdirrojo sufrieron la quita de 4 puntos

Así sigue la Liga y la 23ª fecha

Viernes, hora 20.30, Biguá-Trouville en Trouville

Viernes, hora 20.30, Defensor Sporting-Goes en Welcome

Viernes, hora 20.30, Olimpia-Nacional en Larre Borges

Viernes, hora 20.30, Verdirrojo-Sayago en Verdirrojo

Viernes, hora 20.30, Urunday Universitario-Malvín en Malvín