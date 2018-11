La llamada de Abel Duarte a Sanguinetti por la candidatura y la respuesta: "No digas nada"

El candidato a diputado por el Partido Colorado, Abel Duarte, dijo este lunes en el programa Desayunos Informales de Teledoce que el expresidente Julio María Sanguinetti decidirá en 2019 si se presenta o no como precandidato a la presidencia por el Partido Colorado.

Consultado sobre qué opinaba de los dichos del precandidato colorado, Ernesto Talvi, quien señaló que daba por hecho de que Sanguinetti disputaría la interna del partido de cara a las próximas elecciones, Duarte contestó: “Yo sabía que me iban a hacer esa pregunta, entonces ayer domingo hablé con Sanguinetti, somos muy amigos, lo quiero mucho, y le dije ‘presidente, mañana voy a Desayunos y me van a preguntar, la pregunta es obvia, ¿qué digo? No digas nada. Yo defino el año que viene’”.

Duarte agregó que le gustaría que Sanguinetti se decidiera a disputar la interna, a pesar de que forma parte del sector José Amorín Batlle quien también será precandidato colorado.

Según la última encuesta de Radar difundida en VTV Noticias, la vuelta al ruedo del expresidente provocó un fuerte crecimiento en la intención de voto del PC. En esa última consulta, realizada entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre, la intención de voto para los tres principales partidos políticos se ubicó en 32 % para el Frente Amplio (FA), 26 % para el Partido Nacional (PN) y 13 % para los colorados.

“La formula colorada va a ser Sanguinetti-Amorín. Nosotros vamos a marcar entre un 18% y un 20% y le vamos a dar el triunfo al partido nacional”, vaticinó Duarte.