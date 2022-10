La magia de Tere Viana para terminar como goleadora de los Odesur en hockey

Teresa Viana volvió a demostrar en los Juegos Odesur, que terminaron el sábado en Asunción, su enorme categoría como jugadora y su excelente potencial como goleadora para terminar al tope de la tabla de anotadoras del torneo de hockey sobre césped femenino de los Juegos Suramericanos.

Viana, delantera de Carrasco Polo, hizo nueve goles en cinco partidos terminando como la máxima anotadora por delante de la argentina María Adorno y de la chilena Fernanda Arrieta, quienes terminaron con ocho tantos cada una.

PanamHockey

Gol contra Paraguay, rival al que le hizo cuatro goles en dos partidos

En el debut contra Perú, en el que Uruguay ganó 14-0, Viana hizo cinco goles, no anotó en la ajustada derrota 1-0 contra Argentina, en el 6-0 a Paraguay marcó dos tantos, no anotó en el -0 ante Chile donde a Uruguay le anularon un gol muy polémico, obra de Paula Carvalho, mientras que en la final por el bronce contra el propio Paraguay, Viana marcó dos nuevos tantos.

Uno de los goles que le hizo a Perú fue una verdadera obra de arte.

En el 7-0 ante las locales, por el bronce, marcó de espaldas al arco con un recurso brillante.

Delantera potente, de gran revés (producto de su pasado como tenista), de enorme despliegue físico y muy buen manejo de bocha, Viana ya fue goleadora en junio de este año del primer torneo internacional de hockey 5 organizado en mayores y que fue disputado en Suiza, en las instalaciones de la Federación Internacional de Hockey.

En su cuenta de Instagram, Viana expresó así su alegría por la medalla de bronce y su conquista personal resaltando en primer lugar la importancia del equipo: "Tener un equipo atrás que te respalde, que confía y que son las chicas y el cuerpo técnico que hace que uno llegue a los goles y no son por mérito propio. A veces que se remarca la que hace el gol, pero nos olvidamos de todo el trabajo qué hay por detrás para poder hacer los diferentes goles y es el trabajo de todo el equipo".

También destacó el apoyo de los clubes donde trabaja como profe de hockey, Colegio Pilares y Ceibos Hockey Club, a su equipo Carrasco Polo, y al trabajo personal realizado con la preparadora física Mariana Gómez, quien trabaja con Marcos Sosa con Las Cimarronas y que además es jugadora de handball en Scuola Italiana.

"Uno piensa que los logros se dan solos, pero siempre hay un trabajo por detrás que te hace ir a ellos. Sin esfuerzo no se puede, sin dar el cien día a día no se llega a nada. Y cuando uno menos busca las cosas es cuando más se dan por Dios siempre está preparado para sorprendernos en nuestros mejores momentos aunque nosotros pensemos que son otros. Estos años con lesiones me di cuenta que nunca hay que entregarse, más obstáculo que venga siempre hay que seguir metiéndole para estar preparados para la siguiente oportunidad que pueda venir", concluyó la goleadora.

PanamHockey

En acción sirviendo un córner corto

El equipo femenino de hockey sobre césped uruguayo, ganó su cuarta medalla en Juegos Odesur y es el deporte colectivo con más preseas para Uruguay en estos certámenes.

Las Cimarronas fueron bronce en Buenos Aires 2006, Santiago 2014 y Asunción 2022 y también fueron medalla de plata en Cochabamba 2018. En Medellín 2010 no hubo hockey porque ese deporte no se practicaba entonces en Colombia.

La también Cimarrona Kaisuami Dall'Orso es la única jugadora de Uruguay con tres medallas a nivel de Odesur, un logro sin precedentes en ninguna otra disciplina colectiva para Uruguay en Juegos Odesur, contando hombres y mujeres.

Como Viana, Martína Barreiro fue la goleadora del torneo femenino de handball y Belén Aquino la goleadora del fútbol femenino de los Juegos Odesur.