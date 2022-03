La Maratón de Montevideo vuelve en mayo y tendrá nuevo recorrido

Luego de la suspensión de la actividad deportiva y en particular del atletismo a raíz de la pandemia de covid-19, la Maratón de Montevideo volverá a disputarse este año con la novedad de que tendrá un nuevo circuito.

La Intendencia de Montevideo, organizadora de la competencia, ya hizo oficial la fecha de la carrera, que será el próximo domingo 8 de mayo, con inscripciones y otros detalles aún por definir y a comunicarse en las próximas semanas.

Supo Referí en base a fuentes cercanas al evento, la Maratón de Montevideo estrenará este año un nuevo circuito.

Se tratará de un trazado que recorrerá buena parte de la ciudad, pasando por distintos puntos y sacándole kilómetros a la rambla.

Eso modificará lo que ocurría en las anteriores ediciones, en las que la costanera era la principal vía de circulación, con un largo ida y vuelta, lo que generó algunas críticas de corredores ya que la mayoría de las pruebas suelen realizarse en ese recorrido, que si bien tiene un gran encanto, de tanto correr por ahí ya no despertaba suficiente interés.

Para el nuevo circuito, del que aún no se dieron detalles, se estaban realizando tareas de coordinación con el Departamento de Tránsito de la Intendencia, ya que desplegar un trazado de 42,195 k implica varios cortes de calles y sus respectivos desvíos.

Además, una vez definido el recorrido, se debe realizar la medición oficial de la distancia, la que no puede tener errores en caso de que luego se quiera homologar un récord o una marca clasificatoria.

Los anteriores circuitos

La de este año será la séptima edición de la Maratón de Montevideo que comenzó a realizarse en 2014.

En esa primera edición el circuito tuvo largada en el Palacio Legislativo, para luego tomar Avenida del Libertador, 18 de Julio, la Plaza Independencia, bajar hasta la rambla y luego ir hasta Carrasco, girar y regresar hasta la meta en las canteras del Parque Rodó.

Largada de la Maratón de Montevideo en el Palacio Legislativo

En 2015 se repitió el trazado.

Al año siguiente, en la tercera edición, se cambió la zona de llegada. La primera parte fue igual a las anteriores, con vuelta en la rambla en la calle Lido y final en la Intendencia de Montevideo.

Esa carrera fue recordada porque la ganó el atleta cubano nacionalizado uruguayo Aguelmis Rojas, quien ese día logró la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de ese año.

Largada de la Maratón de Montevideo en 18 de Julio

Pero luego su marca no fue homologada. El atleta Andrés Zamora denunció irregularidades en la medición del circuito, las que fueron constatadas. La Confederación Atlética del Uruguay decidió “declarar la invalidez de las marcas registradas en la Maratón de Montevideo, Edición 2016, a los solos efectos internacionales, en virtud de que la prueba no cumplió la certificación internacional IAAF y por tanto no resulta una competencia apta para ser clasificatoria o selectiva para torneos mundiales y olímpicos”.

De esa forma, la marca de Rojas no fue válida y Zamora, que tenía la cuarta marca uruguaya, pasó a tener el puesto número tres en el equipo olímpico de maratón junto a los hermanos Cuestas.

Luego de esa situación, la Maratón de Montevideo volvió a cambiar su recorrido en 2017, con punto de largada y llegada frente a la Intendencia de Montevideo.

El recorrido de 2019

Ese fue el recorrido que se mantuvo en 2018 y 2019, las últimas dos ediciones antes de la pandemia, con salida por 18 de Julio, bajada hasta la rambla por Ciudadela, a la derecha hasta el kilómetro 0, para a girar, ir hasta Carrasco y volver, para un final en ascenso hasta Plaza Independencia y luego hasta la meta por 18.

El recorrido 2019

Con el nuevo circuito a estrenarse, se sacarán kilómetros de la rambla para recorrer más puntos de la ciudad, como en las principales maratones del mundo, lo que será un atractivo para los corredores y el público de "la carrera de la ciudad" de Montevideo, que en su última edición, en 2019, tuvo 4.000 corredores, con muchos atletas extranjeros.