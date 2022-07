La marcha de los policías que terminó con un aumento salarial exprés: "Se ve que tan inexperientes no somos"

A las 10 de la mañana la entrada del Palacio Legislativo por avenida Libertador estaba vallada de punta a punta, pero no había nadie adelante. Al costado, frente al edificio anexo, de cara a la salida de Agraciada, se veía a 100 personas, todos policías, todos de particular.

Fueron a movilizarse por recuperar la pérdida de salario real, por las condiciones laborales, en medio de una negociación salarial en las que dijeron que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, les mintió y que el gobierno los dejó de lado para acordar con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

La situación, que incluyó una negociación con legisladores de la oposición en el medio de la marcha, terminó con un 11% de aumento para los escalafones más bajos de la policía, que pasarán a ganar de $ 44 mil a $ 50 mil. Es un 2,5% de aumento en general por encima de lo que negoció COFE. Es el primer aumento para los policías en ocho años.

Horas antes del acuerdo, en los parlantes del pequeño escenario ubicado en el medio de la calle suena "Que el letrista no se olvide" de Jaime Roos. Los únicos policías con vestimenta trabajan para el Parlamento. No pueden opinar sobre la situación, y solo ven en sus compañeros a particulares manifestándose. Pero cuando les consultan si no les genera algo ver a toda esa gente reclamando por sus derechos, no pueden evitar largar un "y si".

Presiones y mentiras

Toda la situación se generó luego de una reunión de uno de los sindicatos policiales (Sifpom) en la sede del PIT-CNT, según el abogado del sindicato, Andrés Ojeda, al que los policías le piden fotos. En esa reunión anunciaron que habían acordado con el gobierno un adicional de aumento a sus salarios con respecto al del resto de los funcionarios públicos, para equiparar su pérdida salarial desde 2020, que era de un 8%.

"Al otro día me llamaron desde el Ministerio de Economía, y me dijeron que Joselo (José Lorenzo López, secretario general de COFE) había ido a decir que si a los policías les daban un aumento por encima ellos no acordaban nada", dijo Ojeda.

Cuando se reunieron con Heber, les explicó lo mismo. "Había un acuerdo con COFE, vayan a buscar al Parlamento", indicó que les dijo Heber. El acuerdo se estancó, el Ejecutivo "priorizó a COFE", según Ojeda, así que decidieron protestar. Contaron la situación y luego Heber dijo que no había un acuerdo, mientras que López desmintió que había pedido que no le aumentaran el salario a los policías.

Diego Battiste

Andrés Ojeda y Patricia Rodríguez, abogado y presidenta del Sindicato Policial

El secretario de COFE dijo a El Observador que todo lo que se habla de su accionar es falso. Además, valoró que es "importante" para su sindicato que su acuerdo haya sido usado como "referencia" para el acuerdo con los policías. "Bienvenido sea", expresó.

Para López "se generó toda una situación a partir de la reunión con Heber", donde "se dijeron cosas" que no eran ciertas. Si bien descartó que Sifpom los haya usado de señuelo para reivindicar su lucha, dijo que no podía descartar que el Poder Ejecutivo haya buscado una discusión entre "trabajadores y trabajadores".

Jorge Clavijo, del Sindicato Único de Policías del Uruguay (Supu), policía de la Jefatura de Florida, dijo que el problema no es solo el salario: los móviles policiales "son un desastre", no hay balas para el centro de entrenamiento de tiro. "Hablan de la seguridad en las campañas electorales, ¿y después?", dijo Clavijo, y se quejó de que no reciben un ajuste por encima del desde 2014, y que desde 2020 el salario real baja. "Heber es bastante cara dura saliendo a desmentir", agregó quien también estuvo en esa reunión.

Sobre las 10:30 horas comenzó el discurso. Rodríguez se centró en la pertenencia de Sifpom al PIT-CNT, en la necesidad de negociar. A lo lejos aparecieron, pocos minutos después, cuatro legisladores oficialistas: Gustavo Zubía, Álvaro Perrone, Sebastián Andújar y Gonzalo Mujica. Invitaron al sindicato a reunirse. Aceptan. Rodríguez lo anunció y la fila de gente aplaudió.

Joaquín Pisa

Diputados de la coalición cruzan desde el Anexo del Palacio Legislativo para conversar con el Sindicato Policial

INR y Bomberos

Diego Battiste

Paro del Sindicato Policial ante el Palacio Legislativo

Subieron al escenario un representante de los trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y después otro de Bomberos, Jon Ceballos. El funcionario del INR habló sobre todo lo que atraviesan los policías carcelarios, la falta de trabajadores, la falta de seguridad, de atención a la salud mental, que lleva a muchos trabajadores a "pensar en el suicidio".

Andrés Gandini sostiene una bandera. Trabajó 11 años en el penal de Santiago Vázquez, ahora en Punta de Rieles, y concuerda en cada palabra. "A veces somos dos trabajadores para 720 pesos", criticó. También tienen problemas con los chalecos, que algunos funcionarios usan con 10 años de vencimiento, y con la comida, que a veces se reparte entre los funcionarios y los presos.

Joaquín Pisa

Paro del Sindicato Policial ante el Palacio Legislativo

Gandini dijo que el gobierno realizó muchas promesas de seguridad, y defendió en el discurso a los policías, pero pidió que "si hablaron, que cumplan", y entiende que hasta ahora las promesas no se han transmitido en acciones.

Cuando terminó el discurso del policía del INR llegó el del representante de Bomberos. Habló de la falta de funcionarios, de que su flota sigue "andando con alambres", que saben que siempre puede ser su último día, que en sus cabezas ven a la gente que perdieron en el incendio y piensan que pueden ser sus familias.

Cuando el representante bajó aparecieron Los Felices, una banda de plena. Comenzaron a tocar covers alejados a varios metros de los manifestantes más cercanos, que no se animaban a aplaudir.

Joaquín Pisa

Los Felices, banda que tocó en la movilización del Sindicato Policial

Canción a canción, muchos de esos funcionarios que uno ve siempre uniformados y apelando al orden, se animaron a mover las piernas, a aplaudir, a cantar un rato las que conocían. Otros se mantuvieron estoicos.

El acuerdo

Joaquín Pisa

Paro del Sindicato Policial ante el Palacio Legislativo

Ya era el mediodía y lo único que quedaba era esperar. Los policías pusieron todas sus pancartas de cara a la calle, mirando el anexo del Parlamento para esperar la salida de los representantes del Sindicato. A las 12:30 Rodríguez, Ojeda, Clavijo, y el resto de la delegación salió con los brazos en alto. Habían logrado el aumento.

La sindicalista reivindicó en el escenario que "la lucha paga", y el rol de Sifpom en la defensa de los derechos policiales, en parte también como un mensaje a aquellos policías que no están sindicalizados, o se radican en otros gremios.

Ojeda, que miraba feliz toda la situación, expresó que su rol fue el de "amortiguar" la situación. Salir fuerte para reclamar, incitar a generar la movilización, y ser el interlocutor del Sindicato en la reunión ante el gobierno. "Les dijimos: ustedes hicieron una promesa como gobierno, ¿La van a incumplir? Acordaron".

A pesar de la euforia, el diputado nacionalista Sebastián Andujar explicó a El Observador que el acuerdo proviene de negociaciones "de hace tiempo", y no "fue consecuencia de la movilización". Entiende que se llegó a este punto porque el Poder Ejecutivo entendió que el acuerdo con COFE era suficiente, pero "la coalición entendía que había que dar estos recursos".

Fuentes de la coalición dijeron a El Observador que de dónde se sacará el dinero para pagar esa diferencia recién se sabrpá en 20 días, cuando terminen de desfilar todas las delegaciones por el Parlamento.

Tanto Ojeda como Andújar destacaron que la negociación fue buena, con un buen diálogo. El diputado blanco indicó que hubo "tires y aflojes comunes", pero ambas partes se pusieron de acuerdo rápidamente.

En rueda de prensa Rodríguez dijo que ya había hablado con López, y que estaba todo bien. Después le recordaron que el secretario de COFE había dicho que el sindicato policial había pecado de inexperiencia en las negociaciones, y retrucó: "Se ve que tan inexperientes no somos porque sacamos un 2,5% más que ellos, si quieren le podemos enseñar", antes de irse a las risas.

"Estamos dispuestos a que nos enseñe", concluyó Joselo a El Observador.