La Masonería del Uruguay criticó misa católica en el hospital Vilardebó

El pasado sábado, la dirección del hospital público Vilardebó convocó a una misa católica con motivo de la reanudación de la actividad eucarística en esa dependencia del Estado. La cita promovió, a su vez, las actividades de voluntarios “para divulgar la palabra de Dios y el rezo del rosario”. Pero la Gran Logia de la Masonería del Uruguay reprochó que se está violando la Constitución.

“Desde la aprobación de la Constitución de 1918 ‘el Estado uruguayo no sostiene religión alguna’. Por tal motivo, la Gran Logia de la Masonería del Uruguay rechaza el incumplimiento de esta norma”, dice el comunicado de los masones fechado este domingo.

Según la misiva, el quinto artículo constitucional reconoce que “todos los cultos son libres en Uruguay”, razón por la cual las dependencias del Estado no deben bregar por una religión específica. En esa misma línea, la Masonería exhorta a la promoción de espacios en hospitales públicos para que cada uno pueda tener la reflexión espiritual o personal que desee.

El diputado colorado Ope Pasquet había anunciado que convocará al Parlamento a las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ante lo que tildó: “Otra vez la laicidad desconocida".

La semana pasada, a su vez, el diputado evangelista Álvaro Dastugue organizó en el Palacio Legislativo una charla denominada "política y juventud", en la que participaron autoridades antiaborto y promotores del “niño por nacer” del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia.

El frenteamplista Fernando Amado criticó dicho evento y tuiteó: “Por cosas como esta precisamos un batllismo fuerte. El batllismo no es un símbolo, no es una estatua, no es un cuadro. Ilumina desde el pasado. Es un horizonte político. Laicidad, siempre.”