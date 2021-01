La meditación ya es un suceso en Netflix y explota como gran negocio de la pandemia

Los efectos psicológicos que produce la pandemia de covid-19 son muy importantes, y mientras están siendo analizados en diferentes partes del mundo por organizaciones especializadas, y con los servicios de salud mental desbordados a nivel global, según la OMS, la gente en sus casas ha estado utilizando internet para encontrar soluciones a situaciones de agobio, aburrimiento, depresión, stress, claustrofobia, entre otras.

De hecho, durante 2020 crecieron considerablemente las búsquedas en Google sobre "cómo meditar en casa", y la palabra "meditación" se convirtió en tendencia durante buena parte de ese año, con sus principales picos en abril y en noviembre a nivel global, lo mismo que el término mindfulness, y se mantuvieron siempre estables, pero en parámetros altos. Lo mismo que la utilización de apps dedicadas al tema.

Es en el marco de este panorama social que Netflix estrenó hace poco tiempo una serie documental de autoayuda que se convirtió también en un suceso.

Se trata de la Guía Headspace para la meditación, que ofrece una visión animada de los beneficios del mindfulness, acompañada de técnicas y sesiones guiadas con la voz del especialista inglés Andy Puddicombe, un orador público y profesor de meditación y atención plena que viajó al Himalaya para hacerse budista tras la pérdida de un ser querido.

"¿Cuándo fue la última vez que no hiciste nada? Y con nada me refiero a realmente nada. En esta serie te voy a guiar para que explores la mente y descubras cómo la meditación puede suponer un beneficio en tu vida. En cada capítulo te enseñaré una nueva técnica y te explicaré cómo puedes usarla en situaciones específicas de la vida", se adelanta en el trailer.

Esta primera temporada recién estrenada consta de ocho episodios de 25 minutos cada uno. En ellos, se avanza desde una meditación básica al desarrollo de técnicas más específicas, como la visualización, un método para soltar lastre y dejar atrás emociones negativas, la gestión del dolor, o como combatir el stress.

Además, Puddicombe aclara sobre algunos mitos, como que no hace falta meditar solo, la posición que se debe adoptar, o si los ojos deben están abiertos o cerrados. "Lo puedes llevar a tu vida normal, en cualquier momento", explica.

Headspace, fundada en 2010, es ahora una plataforma líder mundial en meditación a través de su app, con más de 65 millones de usuarios en 190 países.

La explosión de las apps

En este aspecto, vale la pena mencionar algunos datos que releva Reuters, como que las inversiones de capital en este sector alcanzaron máximos históricos, según la firma de análisis PitchBook.

Los datos de PitchBook mostraron 146 acuerdos que acumulan inversiones de capital en plataformas como Calm o Modern Health por hasta US$ 1600 millones hasta el 10 de diciembre. En 2019, el total llegó a US$ 893 millones con 11 acuerdos. Hace una década solo hubo 3 acuerdos de este tipo, por un valor de US$ 6,6 millones.

Las inversiones en este sector se están multiplicando en buena parte gracias a las empresas que se están convirtiéndose en clientes. La consultora McKinsey informó que en noviembre un 52% de las empresas ofrecieron asesoramiento sobre salud mental a sus trabajadores.

La aplicación de sueño y meditación Calm, que recaudó US$ 75 millones en capitales frescos a principios de diciembre, dijo que uno de los principales impulsores de su negocio eran las asociaciones de empleadores. La aplicación está valorizada en US$ 2000 millones, lo que la convierte en la "startup" de salud mental mejor posicionada por valor de mercado, según PitchBook.

Por su parte, Modern Health llegó a una valorización de mercado superior a US$ 500 millones. Sus servicios también se ofrecen a través de empresas. La fundadora y directora, Alyson Watson, dijo que desde el inicio de la pandemia, Modern Health duplicó el número de clientes a más de 190 empresas.

Roger Lee, socio de Battery Ventures, una firma que se integrará a Modern Health, dijo que la escala actual de la industria es solo la "punta del iceberg" y que espera un fuerte crecimiento en este tipo de apps.

El Cronista