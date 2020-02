La mochila del capitán: el Cebolla, una nueva lesión y el mensaje en Instagram

Diego Forlán fue claro al final de la semana pasada cuando fue consultado por la grave lesión de Jonathan Urretaviscaya y que se lo perdería para al menos, seis meses.

“Urreta es un futbolista importante, pero el verdadero motor del equipo es el Cebolla Rodríguez, es trascendente para nosotros”, expresó el DT mirasol, algo que repitió incluso en la conferencia de prensa luego del triunfo contra Cerro del sábado.

Pero en la jornada del viernes a última hora se supo que el capitán de Peñarol tiene una sobrecarga muscular, por lo que ya no pudo jugar en el primer encuentro contra Cerro del pasado sábado.

Esta maldición ya es una condena que tiene el capitán aurinegro.

Es algo que no ha logrado superar y que también es justo decirlo, no ha tenido suerte.

“El Cebolla no ligó nada. Estaba perfecto hasta el viernes y en la última práctica –que fue bastante exigente– sintió un pequeño pinchazo donde empieza el muslo de una de sus piernas”, informó a Referí un dirigente aurinegro.

Eso lo radió del debut carbonero del pasado sábado en lo que ya parece una epidemia.

Una racha interminable

Como informó Referí, el año pasado, y por distintas lesiones, el capitán de Peñarol se perdió 20 partidos.

Además, en algunos casos, no han sido encuentros cualquiera.

El Cebolla no pudo estar en los últimos dos compromisos del Torneo Clausura en los que si Peñarol ganaba, se consagraba campeón uruguayo.

No estuvo en el 0-0 ante Progreso en el Parque Paladino, ni tampoco en la victoria de la última fecha contra Cerro Largo en la hora.

Pero a ello, le adosó su ausencia en la propia definición del campeonato.

Leonardo Carreño

Por un lado, no estuvo a la orden en el clásico que determinó el campeón del Clausura.

Por otro, sí estuvo en el banco –pero no estaba para jugar y no jugó– contra Nacional el día que los albos se coronaron campeones el 15 de diciembre.

Es decir que con este del sábado ante Cerro, el capitán se perdió ya cinco partidos oficiales seguidos, ya que no juega desde el 22 de noviembre pasado cuando se fue lesionado a los 14 minutos contra Fénix.

Un duro mensaje

Poco antes del comienzo del encuentro del sábado contra los de la Villa, Cristian Rodríguez subió un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Aún me quedan muchísimas ganas e ilusión. Sé que muchos perdieron la fe en mí, el cariño y el respeto”, escribió el capitán aurinegro.

Y luego agregó: “Y más allá de todo nadie me va a robar mi sueño. Los que me conocen saben quién soy. Que sea contra todos no me importa; siempre carbonero”.

Lo que no precisó el capitán de Peñarol es a quién estaba dirigido este mensaje bastante duro en sus apreciaciones.

“Está muy bajoneado”

Más allá de este mensaje en Instagram que subió el mismo sábado, un directivo de Peñarol admitió a Referí que debido a esta nueva lesión, el Cebolla está muy mal anímicamente.

“Venía muy bien en la pretemporada, se había repuesto desde que comenzaron los trabajos el 6 de enero pasado haciendo un laburo diferente, exigente, pero justo antes de la competencia oficial se lesionó. La verdad es que quedó muy mal desde el punto de vista anímico, porque él es el primero que quiere demostrar cómo quiere al club y estas lesiones sucesivas le cambian el talante a él y a cualquiera”, explicó la fuente consultada.

Uno de los comentarios previos al partido del sábado en el Estadio Campeón del Siglo entre varios hinchas era el hecho de que el Cebolla se había lesionado otra vez y que se volvería a perder al menos un partido y la gran mayoría mostraba su disgusto.

Forlán dijo que si el partido contra Cerro, hubiese sido una final, el capitán aurinegro hubiera jugado. “No quisimos arriesgarlo y tampoco quiero ser preso de mis palabras y decir que jugará el domingo ante Defensor. Es una posibilidad, pero no lo tomen literal”, dijo el entrenador.

LAS CIFRAS

5 partidos oficiales seguidos son los que se ha perdido Cristian “Cebolla” Rodríguez por lesiones. Contra Progreso, Cerro Largo, dos ante Nacional en la definición del Campeonato Uruguayo pasado y este último contra Cerro.

85 días se cumplieron el pasado sábado del último encuentro oficial que jugó el capitán de Peñarol, aunque justo es decir que en el medio también estuvo la licencia de los futbolistas.

20 encuentros son los que se perdió el Cebolla Rodríguez en la temporada pasada debido a sus diferentes lesiones que lo radiaron de las canchas.