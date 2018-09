La multa a Serena Williams por su comportamiento es de US$ 17.000

La organización del Abierto de Estados Unidos decidió multar a la tenista Serena Williams, con US$ 17 mil por su mal comportamiento con el juez de la final del torneo, Carlos Ramos, por tres violaciones del código de conducta.

El portugués, la había sancionado por comunicarse con su entrenador, discutió con Williams y ella explotó: “Ladrón y mentiroso, me has robado y me tienes que pedir perdón”, le dijo la estadounidense.