La murga sanducera y la foto de Fernando Pereira en la playa, con el presidente del FA en la platea

La foto de Fernando Pereira descansando en una playa de José Ignacio durante sus vacaciones, que se viralizó durante enero con el hashtag #LosLujosDeFernandoPereira, fue utilizada por la murga sanducera Jardín del Pueblo, que en un momento de su espectáculo en el Teatro de Verano recreó esa escena e ironizó con lo sucedido. La situación generó sonrisas en los espectadores, entre quienes se encontraba el propio presidente del Frente Amplio.

Darío Martínez, director responsable y escénico de la murga, comentó a El Observador que la murga tiene un buen vínculo con Pereira y que incluso él ha estado con ellos en Paysandú. También contó que en ocasiones ha colaborado con el conjunto, por ejemplo, con el alojamiento en Montevideo, una necesidad particular de los pocos conjuntos del interior que participan en el concurso carnavalero que se desarrolla en el escenario del Parque Rodó.

“Se lo tomó como lo esperábamos, de buena manera, con humor, como debe ser”, dijo el murguista.

Explicó que para Pereira era una sorpresa que un momento del show de 45 minutos lo tenía, en cierto modo, como protagonista.

El cupletero Xavier Font fue quien lo interpretó, sentado en una silla de playa, debajo de una sombrilla y con un ejemplar de la desaparecida revista de humor Guambia en sus manos, mientras el resto de la murga cantaba y decía lo siguiente:

Fernando...

No toma de la canilla

Toma agua con aujeritos

Y no congela botellas

Compra bolsa con cubitos

No compra maple de huevos

Compra por medio docena

Y no pide la mitad

Lleva la bondiola entera

No le agrega agua al shampoo

Cuando ya le queda poco

Con pañuelo descartable

Se va limpiando los mocos



Y cuando llega el verano

Mientras estás trabajando

Se le puede ver en Rocha

Dice que está descansando

Son los gastos de Pereira

Algo que pagamos todos

Desde lo que va comiendo

Hasta su anillo de oro



Lleva el trabajo a su casa

También no lo lleva a sus viajes

Pues según lo que no parece

Su trabajo es tomar mate



No toma Nix ,toma Coca

Y no quiero ser buchón

Pero toma el vino en copa

No en vaso de Requesón



Nunca apaga el calefón

Ni siquiera en pleno enero

Y usa talco y no Maizena

Si se le paspan los huevos

Con la yerba que consume

Se construirían dos escuelas

Y 14 comedores con lo que gasta de suela

La verdad es que su vida

Es terrible despilfarro

Culpa del PIT-CNT

Y la cuota que pagamos

Juan Samuelle

Murga Jardín del Pueblo.

La intención, explicó Martínez, fue “satirizar, de un modo gracioso, todo lo que se generó con la interpretación que algunas personas hicieron de aquella foto”.

“Estamos muy felices, muy contentos”, expresó sobre cómo les ha ido en este carnaval, tras el debut ante el jurado y el resto del público en el Ramón Collazo, donde Jardín del Pueblo se volverá a presentar en la segunda rueda, en la que como el resto de las 21 murgas buscará un sitio entre las 10 mejores que avanzarán a la liguilla definitoria.

[#CarnavalDelReencuentro] A segunda hora llega murga Jardín del Pueblo con su espectáculo “Desaforados”. pic.twitter.com/aqJMwgv6IU — DAECPU (@daecpu_oficial) February 7, 2022

Desaforados

Jardín del Pueblo es una murga que ha participado otros años en el carnaval en la capital del país. Antes del concurso cancelado en 2021 por la pandemia de covid lo hizo en 2019, por ejemplo. En 2020 priorizó participar en el carnaval del interior, donde es una de las formaciones murgueras más exitosas, tanto que ha acumulado 32 primeros premios en sus participaciones en diversas instancias en distintas localidades, obteniendo más de 140 menciones individuales y generales, incluyendo en varias oportunidades la mención a mejor espectáculo.

El espectáculo de 2022 de la murga, fundada en Barrio Jardín de Paysandú el 12 de octubre de 1984 por Luis Acosta, se titula Desaforados.

Integrada por trabajadores del sector de la salud, del comercio y docentes, entre otras actividades que tienen sus componentes, esta murga durante la zafra carnavalera está en Montevideo para realizar sus presentaciones de jueves a domingo, y el resto de los días permanece en la ciudad del litoral uruguayo, donde tiene su sede.

En lo que va del carnaval de 2022, han realizado una decena de actuaciones en tablados de la capital, en tanto una cantidad similar de funciones programadas le fueron canceladas por suspensiones de actividades por el mal estado del tiempo.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, también estuvo en el Teatro de Verano y en su cuenta de la red social Twitter mostró su alegría por la labor de los murguistas sanduceros y su participación en el carnaval que se desarrolla en la capital.