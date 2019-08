La NBA por primera vez en Uruguay: un paso más en los eventos deportivos uruguayos

Desde hace cinco años estrellas de la NBA visitan Uruguay. Bruce Bowen, Horace Grant, Carlos Delfino y Dikembe Mutombo son algunos de los basquetbolistas de primer nivel que vinieron a distintos eventos organizados por Antel, que en 2014 concretó una alianza con la liga estadounidense. En este 2019, el acuerdo dará un paso más en setiembre: por primera vez un equipo de la línea NBA jugará en Uruguay.

La G League NBA, la segunda liga de Estados Unidos de donde se seleccionan los jugadores de la selección norteamericana que juega los torneos clasificatorios, se presentará entre el 18 y 21 de setiembre en el Antel Arena. También participarán San Lorenzo –campeón de Argentina, donde juega Esteban Batista–, Flamengo –campeón de Brasil–, Bayern Munich (Alemania), Capitanes (México) y la de un equipo uruguayo dirigido por Edgardo Kogan, el entrenador de la selección.

Lima 2019

Ese equipo uruguayo se llamará Antel Elite Team Uruguay, que representará a la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB), pero no a la selección uruguaya. Este plantel se forma para este torneo y el DT definirá qué jugadores utilizará. Es seguro que va a contar con uruguayos y extranjeros.

Kogan seleccionará a los basquetbolistas de acuerdo a la disponibilidad que tengan los clubes y se realizarán solo tres entrenamientos. Tiene claro que de algunos equipos no podrá citar porque estarán en actividad. Aguada, por ejemplo, se encontrará en Chile.

“Vamos a tratar de utilizar algunos jugadores que participaron en los Panamericanos (de Lima 2019) porque prácticamente no tenemos días para entrenar. Además, queremos utilizar estos eventos para que ellos crezcan por el nivel de la competencia”, comentó Kogan a Referí.

El técnico sabe que Uruguay da ventaja con respecto al resto de los rivales. La competencia local no se ha iniciado y por lo tanto los basquetbolistas no van a tener rodaje, aunque intentará formar un grupo competitivo. “Vienen equipos armados, estructurados, que están formados con extranjeros de muchísimo nivel, y que vienen jugando juntos”, dijo.

Algunos de los basquetbolistas que están en el mejor nivel de Europa eligen a sus jugadores de la G League. También jugadores de la NBA bajan a jugar a esta liga para tener más minutos, destacó Kogan, para explicar más detalles de esta liga estadounidense.

LEONARDO CARREÑO

El Antel Elite Team Uruguay tendrá entre cuatro y cinco y serán seleccionados entre aquellos que lleguen a jugar en la Liga Uruguay de Básquetbol 2019-2020.

El convenio

El acuerdo entre Antel y la NBA, además del asesoramiento para que el Antel Arena se construya con los estándares del mejor básquetbol del mundo, incluía programas de inclusión social. Por esto es que se comenzaron a realizar las llamadas clínicas fit, que consistían en jornadas en las que una de las estrellas entrenaba con 100 jóvenes y les informaba sobre la formación integral de un jugador de básquetbol.

Por esto fue que Bowen vino para la primera clínica que se realizó en el que fue el predio del Cilindro Municipal antes de comenzar a construir el nuevo estadio. En 2015 y 2016 se realizaron en Biguá, años en los que vinieron Grant, Delfino y Mutombo. En los siguientes, las clínicas pasaron a ser torneos juniors en los que participaron jugadores de 14 años que eran seleccionados de los Juegos Deportivos Nacionales de Secundaria. Se intenta que cada departamento tenga un equipo.

En estos torneos se replica el formato de la NBA, se juega en estadios con piso flotante, visten remeras con los logos de los equipos y se utilizan las pelotas del torneo. Lo que se busca es que los jugadores vivan una experiencia “como si fueran jugadores de la NBA”, dijeron a Referí fuentes de Antel.

Las finales de este campeonato junior de 2018 se jugaron un día después de la inauguración deportiva del estadio -en la que Uruguay le ganó a Puerto Rico 64-62- en el Antel Arena, cuya construcción fue realizada con el asesoramiento de la NBA para que tenga características de estadio de primer mundo. Y ahora, con la llegada de la G League NBA, la relación entre Antel y la liga norteamericana dio un paso más.

Esta semana estuvo en Uruguay AC Green, una estrella de Los Lakers, para presentar el evento. “Estar acá es algo maravilloso porque el nivel que tiene el Antel Arena es de nivel de la NBA”, dijo AC Green en una conferencia el pasado lunes.

Camilo dos Santos

El ex NBA expresó: “Estamos muy felices de poder ofrecer estas oportunidades para que el básquetbol siga creciendo y que niños y niñas puedan acercarse para apasionarse con este deporte”.

“Es un torneo de gran prestigio. Para aquellos jugadores que van a formar parte del equipo sin duda se van a ver beneficiados. Les va a permitir jugar a un gran nivel”, destacó Kogan.