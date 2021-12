La Niña eleva el nivel de precios de los granos, pero a la vez juega en contra

En un mercado que venía sin una dirección definida en soja y maíz, y con una cierta predisposición bajista en trigo, la lógica de precios vuelve a ser alcista. Y la razón está en la amenaza creciente de sequía que afecta a la mitad sur del Mercosur.

Los cultivos del sur de Paraguay y Brasil, Argentina y Uruguay tienen ante sí altas temperaturas y muy pocas lluvias previstas y se ven venir recortes en la producción prevista de cultivos de verano, mientras que en Estados Unidos se ve una sequía ampliándose en Kansas, estado triguero clave.

La consecuencia ha sido en una semana acortada por el feriado de Navidad un ascenso de precios que llevó a que la soja marcara máximos desde agosto, se acercara a los US$ 490 por tonelada para la posición julio de Chicago, cruzara los US$ 460 para las referencias Nueva Palmira y que en trigo los precios de la posición diciembre de 2022 se acerquen nuevamente a los US$ 290 por tonelada.

Juan Samuelle

Subas en la bolsa de valores de Chicago.

Aproximadamente un tercio de la soja y el maíz de primavera de Brasil están en riesgo por falta de lluvias y el problema es que hasta el 10 de enero se ve poca lluvia sobre la región.

Mientras, la demanda por raciones, etanol, aceites y biodiesel sigue muy firme. La colza cruzó los US$ 750 por tonelada y la incertidumbre llevó a posicionamientos alcistas por parte de los fondos especulativos.

Pero los buenos precios son una mitad de la historia. La otra mitad son las amenazas sobre la producción que hacen subir esos precios y que impactan de lleno sobre Uruguay. En general los cultivos están en buen estado, pero la ausencia de lluvias para las próximas dos semanas genera dudas muy grandes.

En algunas zonas ha llovido bien y los maíces sembrados temprano están en floración y con muy buen estado, probablemente con una lluvia más la semana próxima ya concretarían un rendimiento interesante, pero por ahora esa lluvia no aparece.

Otros productores se han jugado a la siembra de maíz en estos últimos días de diciembre, que el año pasado dio muy buen resultado. Pero con poca agua en el suelo algunos dudan sobre sembrar o no y otros se la juegan.

Lo mismo sucede con la soja, iniciando su ciclo y con incertidumbre respecto a como seguirá el panorama del cultivo que viene de un verano Niña muy adverso.

El panorama de mercados es completamente diferente en arroz, donde los precios internacionales y regionales son muy bajos. En Brasil la depreciación de la moneda lleva la referencia por debajo de US$ 11 por bolsa, lo que generaría una equivalencia menor a US$ 10 en el precio uruguayo.

El panorama del cultivo es muy bueno, pero empiezan a aparecer dudas sobre si será suficiente el agua en las represas.

La Niña levanta los precios, pero ¿bajará los rendimientos? Enero será decisivo.