La noche de la final de la Libertadores habrá veda alcohólica por elecciones del BPS

El sábado 27 de noviembre, cuando a las 20:00 horas se juegue la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras regirá la veda alcohólica desde las 19:30 debido a que el domingo 28 se realizan las elecciones del Banco de Previsión Social.

El artículo 177 de la ley 7.812 establece que "desde las veinticuatro horas anteriores a la clausura de la votación, hasta que termine ésta, no podrán expenderse bebidas alcohólicas". Es decir desde las 19:30 del sábado hasta las 19:30 del domingo no se podrá vender alcohol. De todos modos, el ministro de la Corte Electoral, Pablo Klappenbach dijo a Telemundo que la ley no prevé sanciones si los comercios violan la veda y venden alcohol fuera del horario permitido. A su vez, señaló que la Corte no se encarga de la inspección.

Desde la organización de la final de la Libertadores dijeron a El Observador que la venta de alcohol es responsabilidad de los comercios porque en ninguno de los eventos oficiales de la Conmebol, tanto en la Fan Fest como en el mismo partido, se venderá alcohol.

El sector turístico y de servicios uruguayo tiene una expectativa elevada y tendrá un gran desafío debido al boom de turistas previsto para Montevideo entre el 20 y el 27 de noviembre en el marco de las finales de Copa Libertadores masculina y femenina y Copa Sudamericana. La llegada de miles de turistas para esas fechas, principalmente brasileños, ya tiene saturado al sector hotelero uruguayo y el efecto derrame sobre sectores como el gastronómico y el transporte será relevante, según estiman desde el sector.

Montevideo será sede de tres finales de Conmebol en ocho días. La final de la Copa Sudamericana entre Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino se jugará el sábado 20 y la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras se disputará el sábado 27. Además, la final de la Copa Libertadores Femenina, que comenzó a disputarse este miércoles 3, se jugará en el Gran Parque Central el domingo 21 de noviembre.

Se estima que llegarán entre 30 y 40 mil turistas brasileños a Montevideo en el marco de estos eventos, que involucrarán a cuatro equipos de ese país.