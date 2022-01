La novela italiana que involucra a Nahitan Nández, Cagliari y Juventus

El pase de Nahitan Nández de Cagliari a Juventus pasó a ser una novela en el período de pases del fútbol italiano que termina el lunes 31 de enero.

La situación del volante uruguayo todavía no se definió y este jueves el presidente de Cagliari, Tommaso Giulini, habló con los periodistas sobre el tema: " ¿Nandez? Es una telenovela que dura varias sesiones de mercado, estamos a tres días del cierre y para nosotros es un jugador muy importante. Tenemos que luchar para salvarnos y es una situación complicada, porque era la inversión más importante en la historia del Cagliari y obviamente lo haríamos. Nos gusta recuperar lo que invertimos. Es complicado, también porque no hemos recibido solicitudes oficiales. Leí sobre contrapartes técnicas, pero no nos interesan", señaló.

El futbolista, que era titular indiscutido en la era Tabárez, fue incluido en la nómina de 50 reservados pero no fue confirmado por Diego Alonso para los partidos de la selección ante Paraguay (este jueves) y Venezuela (el próximo martes) por Eliminatorias, jugó el miércoles 19 en su equipo frente a Sassuolo por la Copa de Italia, pero no participó en el encuentro contra Fiorentina por la liga italiana.

En Uruguay, mientras tanto, tiene que resolver asuntos con la Justicia, luego de una denuncia por violencia de género, económica y patrimonial, que fue presentada el último día de 2021.

Aizar Raldes / AFP

El volante en un partido de la selección

De acuerdo a lo que informa La Gazzetta dello Sport, Cagliari pide 2 millones de euros por la cesión, ya que el jugador está valorado en 15 millones de euros, cifra que Juventus no está dispuesto a pagar, salvo que logre transferir a Rodrigo Bentancur (lo quiere el Aston Villa) o el brasileño Arthur.