La nueva tendencia mundial en hotelería que ya está en Montevideo: conocé cuál es

Hotel Montevideo, que inauguró en noviembre de 2022, ofrece seis exclusivas Residences especialmente diseñadas para estadías prolongadas. Estos apartamentos de 72 metros cuadrados son ideales para quienes planean una larga estancia en Montevideo y buscan la autonomía que brinda un apartamento, con todas las comodidades y servicios de un hotel 5 estrellas. Se trata de una propuesta característica de las grandes ciudades del mundo y única en Montevideo, donde el segmento hotelero de lujo va un paso más allá y combina servicios de alojamiento con estadías prolongadas.

Cada Residence fue minuciosamente diseñada por el interiorista James Boyd Niven con materiales nobles y exclusivos, y cuenta con muebles cuidadosamente seleccionados y accesorios elegantes. Todas disponen de un espacioso dormitorio, sala de estar con comedor, amplio escritorio de trabajo, vestidor, balcón privado y kitchenbar totalmente equipada.

Las Residences brindan acceso a todos los servicios del hotel: estacionamiento cerrado, gimnasio, piscina al aire libre, salas de reuniones, servicio de lavandería, room service las 24 horas y dos experiencias gastronómicas, Polo Bamba Café en la planta baja y Polo Bamba Bar en el piso 10, con increíbles vistas de la ciudad de Montevideo. Una atmósfera viva y seductora con un diseño destacado y vistas inspiradoras que incluyen puestas de sol, aperitivos y cócteles.

Hotel Montevideo, miembro de The Leading Hotels of the World, se encuentra ubicado en el corazón de Pocitos, uno de los barrios más pintorescos de Montevideo, a pasos de la rambla, cerca de centros comerciales, restaurantes, el World Trade Center y el centro de Montevideo.